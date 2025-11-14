Considéré comme mort et débranché à l'hôpital, il se réveille juste avant les funérailles

Après avoir été déclaré cliniquement mort, un homme de 70 ans se remet à respirer. Sa famille croit à un miracle.

En Inde, dans la région du Madhya Pradesh, un homme âgé de 70 ans était considéré comme mort par ses proches avant de finalement se mettre à respirer à nouveau, selon le média indien Hindustan Times. Cette histoire incroyable est arrivée à Makhanlal Vaid, qui a été admis dans un hôpital privé d'Indore le 1er novembre, après avoir subi une hémorragie cérébrale.

"Mon père a été opéré à l'hôpital. L'opération s'est bien déroulée, mais au bout d'un certain temps, son état s'est détérioré et il a été placé sous assistance respiratoire", a déclaré son fils Sanjay au média. Quelques jours plus tard, l'état de santé de l'homme ne s'étant pas amélioré, sa famille a décidé de le "débrancher" pour abréger ses souffrances. Il était acté avec certitude que le décès était inéluctable.

Le fils a expliqué avoir publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer le décès de son père, ainsi que les détails concernant l'organisation des obsèques et le cortège funèbre. Les préparatifs des funérailles étaient en cours et les proches et amis ont commencé à se rassembler chez la famille du malheureux. C'est à ce moment que l'homme de 70 ans s'est mis à respirer à nouveau, plus précisément "30 minutes" après ce le moment identifié comme son décès.

Le rescapé de 70 ans a finalement été pris en charge rapidement par les secours et devrait s'en sortir indemne, selon le média. "Nous prions pour le prompt rétablissement de mon père", a indiqué le fils expliquant que son père se rétablissait à présent à la maison. Dans un nouveau message, il a tenu à rassurer ses abonnés sur son état de santé. Cet évènement, Sanjay le qualifie de "miraculeux".