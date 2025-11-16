Le prix le plus bas depuis 20 ans : à cette date, Disneyland Paris va lancer une promotion historique

Attention, il va falloir faire vite : Disneyland Paris a annoncé une offre limitée à prix cassé.

C'est Noël avant l'heure au pays de Mickey : alors que l'ouverture du nouveau land La Reine des Neiges est prévue pour le printemps prochain et que le parc Walt Disney Studios s'apprête à devenir Disney Adventure World avec l'arrivée prochaine d'autres univers immersifs (dont le plan d'eau Adventure Bay et l'attraction familiale Raiponce Tangled Spin), beaucoup s'attendent à ce que Disneyland Paris revoit ses prix à la hausse. Au lieu de cela, le parc de Marne-la-Vallée vient d'annoncer la mise en place d'un billet plus attractif que jamais.

Pour se rendre à Disneyland Paris, il faut débourser en moyenne entre 70 et 120 euros et jusqu'à plus de 150 euros sur certaines dates spéciales comme le jour d'Halloween ou de la Saint-Sylvestre, voir plus pour les billets "Liberté", sans date fixe. Un tarif qui peut en rebuter plus d'un, surtout lorsqu'il s'agit de sorties en famille. Si les prix des billets pouvaient autrefois démarrer à partir de 50 euros durant les périodes creuses, c'est la première fois que Disneyland Paris propose un tarif d'entrée sous cette barre symbolique.

Ce billet dit "Bon Plan" sera disponible à partir de mardi 18 novembre, offrant un accès à 49 euros pour une journée dans un des deux parcs. Mais attention, cette offre à prix cassé n'est pas sans conditions : les visiteurs devront impérativement planifier leur venue entre 60 et 90 jours à l'avance, et choisir parmi un calendrier de dates limitées à certaines périodes creuses de l'année, en semaine ou hors vacances scolaires et événements importants. De plus, les billets ne seront ni remboursables ni échangeables, selon les informations rapportées par le compte X de DLP Report.

Si le billet à 49 euros permet d'accéder à l'un des deux parcs de Disneyland Paris, il sera possible toutefois d'ajouter l'option "2 parcs" moyennant un supplément d'environ 25 euros. Si cette nouvelle offre n'est pas sans rappeler les anciens billets à 29 euros en semaine et 37 euros le week-end introduits en 2006 uniquement à destination des Franciliens, c'est bien la première fois qu'un tel tarif est proposé à tous les visiteurs, français ou étrangers.

The Twilight Zone Tower of Terror au Disney's Hollywood Studios. © Nicolas ROCHETTE - stock.adobe.com

Si la magie de Disneyland Paris n'a jamais été aussi accessible, les intéressés devront se montrer réactifs, car cette offre exceptionnelle est proposée en quantité limitée. C'est également une aubaine pour ceux qui souhaitent profiter de la saison de Noël dont les festivités sont prolongées jusqu'au 6 janvier 2026.

Si vous ne voulez pas manquer cette offre historique, cochez bien la date du 18 novembre dans votre agenda. Les billets à 49 euros devraient partir à la vitesse de la lumière. Nous vous recommandons de vous tenir prêts dès l'ouverture de la vente sur le site officiel ou via l'application mobile de Disneyland Paris.