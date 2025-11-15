Six plateformes signalées à la justice pour vente de produits illicites

Une semaine après le scandale des poupées pédopornographiques vendues sur Shein, le gouvernement signale six autres plateformes qui ne respectent pas les lois.

Après Shein viennent AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish et Amazon. Ces plateformes sont dans le viseur de la justice après un signalement du gouvernement. Le ministre du Commerce Serge Papin s'est confié au Parisien sur cette affaire. Il explique que la Répression des fraudes (DGCCRF) a découvert "qu'AliExpress et Joom vendaient aussi des poupées pédopornographiques". Quant à Wish, Temu, AliExpress et eBay, ils "vendaient des armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes", Wish, Temu et Amazon "ne respectaient pas leurs obligations de filtrage des mineurs aux images à caractère pornographique".

Le ministre se veut ferme en assurant que "toute plateforme qui aura commercialisé des articles illicites aura le même traitement" que Shein, dont la suspension a été demandée à la justice, vendredi 14 novembre.

Une vigilance accrue

Il assure que l'équipe gouvernementale est sur le qui-vive face à ces plateformes qui ne respectent pas la loi. Avec les ministres de l'Économie, Roland Lescure, déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, de l'Intérieur, Laurent Nuñez, "notre vigilance ne faiblira pas".

De plus, il réunira les ministres du Commerce de l'Union européenne, le 27 novembre à Bercy, pour échanger sur l'impact de ces plateformes sur l'Union.