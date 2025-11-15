Alerte à la bombe à BFMTV : le direct a repris, que s'est-il passé dans les locaux de la chaîne ?
Les locaux de BFMTV ont été évacués, ce samedi 15 novembre, à cause d'une alerte à la bombe. Le direct a aussi été perturbé. L'alerte a finalement été levée.
- Les locaux de la chaîne BFMTV ont été évacués dans l'après-midi, ce samedi 15 novembre. Cette évacuation a été provoquée par une alerte à la bombe.
- Le direct de la chaîne de télévision a été perturbé pendant plus de deux heures. Des démineurs ont été appelés sur place.
- "Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l’ordre sont sur place pour mener les vérifications", a affirmé BFMTV sur X.
- L'alerte a été levée à 17h35, a indiqué BFMTV. Le direct a repris peu avant 18h.
18:50 - Les images de l'évacuation du bâtiment
15h20. Une alarme retentit dans les locaux de @BFMTV— Antoine Forestier (@a_forestier) November 15, 2025
Les agents de sécurité : "ce n'est pas un exercice, sortez vite !"
A l'extérieur, des policiers déploient un important périmètre de sécurité.
Ce sont eux qui ont reçu une alerte à la bombe. #BFMTV pic.twitter.com/NGl54QAvef
18:40 - Les nouvelles explications de BFMTV sur cette alerte à la bombe
"Un message menaçant", selon BFMTV. Il a été reçu par un commissariat de la capitale peu avant 14h30. L'auteur de ce message expliquait qu'il avait placé des engins explosifs dans les locaux du groupe RMC-BFM. Le quartier a été bouclé, un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux. Plusieurs équipes cynophiles, avec des chiens renifleurs d'explosifs, ont été mobilisées. L'auteur a indiqué dans son message qu'il estimait que BFMTV était une chaîne de "propagande".
18:03 - BFMTV remercie les forces de l'ordre
BFMTV a communiqué, juste après le retour du direct sur son antenne. "L’alerte à la bombe est levée. Après l’intervention des forces de l’ordre, nos équipes ont réintégré les locaux", peut-on notamment lire sur le compte X de la chaîne.
L’alerte à la bombe est levée. Après l’intervention des forces de l’ordre, nos équipes ont réintégré les locaux. Les antennes RMC BFM reprennent progressivement leurs programmes. Merci pour votre patience, votre confiance et aux forces de l’ordre pour leur rapide intervention.— BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025
17:58 - Interruption terminée à BFMTV
Le direct n'est plus interrompu sur BFMTV. Il a repris peu avant 18h. L'alerte à la bombe a été levée à 17h35, a indiqué la chaîne.
17:48 - Le direct toujours perturbé sur BFMTV
Les programmes de la chaîne de télévision sont toujours perturbés. Alors que le programme BFM Non-stop week-end devait être diffusé de 15h à 18h, il a été arrêté vers 15h20. Des documentaires sont diffusés depuis cette interruption. Un documentaire sur Michel Sardou est actuellement diffusé sur BFMTV.
17:41 - Les propos d'un internaute pris au sérieux
Selon les informations du Parisien, la police a fait son arrivée, aux alentours de 15h. La venue des forces de l'ordre sur place a été ordonnée à cause des propos d'un internaute, qui a affirmé que le bâtiment allait sauter à 15h15.
17:26 - "L'alarme a sonné vers 15h20", assure un journaliste du groupe
Un journaliste du groupe BFM s'est confié au micro de RTL. "L’alarme a sonné vers 15h20, on a été évacué par la police", a-t-il confié. Tous les collaborateurs du groupe ont quitté le bâtiment. Leur nombre n'a pas été communiqué.
17:09 - L'ensemble de l'immeuble évacué
Les locaux de BFMTV se trouvent dans le XVe arrondissement, rue du Général Boissieu. Les employés de la chaîne BFMTV et ceux du groupe RMC-BFM ont évacué l'immeuble, indique Le Parisien.
17:01 - Ce que dit BFMTV
BFMTV a pris la parole sur son compte X. "Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l’ordre sont sur place pour mener les vérifications. Nos programmes sont temporairement perturbés sur l’ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l’antenne au plus vite. Merci pour votre compréhension", a déclaré la chaîne, ce samedi 15 novembre, sur le réseau social.