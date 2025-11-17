Météo : trois départements en vigilance "crues", un homme porté disparu... Images et prévisions

Un habitant a été emporté par les eaux ce dimanche en Ardèche. Alors que les recherches reprennent ce lundi, plusieurs départements sont toujours placés en alerte par Météo-France.

Ce lundi 17 novembre 2025, trois départements sont toujours placés en vigilance jaune pour "crues" par Météo France : la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. L'alerte est maintenue pour toute la journée de mardi. Le week-end passé, l'Ardèche a été durement touchée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. En effet, sur la seule journée de samedi, plus de 180 mm de pluie ont été relevés à La Souche et 165 mm à Mayres.

Les précipitations qui ont frappé l'Ardèche ont également entraîné la disparition d'un homme de 74 ans, dimanche, emporté par les eaux. Justement, ce lundi matin, les recherches reprennent à Saint-Vincent-de-Barrès pour tenter de retrouver le septuagénaire. Disparu depuis ce dimanche en fin de matinée, l'homme reste introuvable. Son 4x4 a été retrouvé dimanche en fin de journée.

Un homme de 74 ans porté disparu, les recherches reprennent

"Dix gendarmes des brigades fluviales du Teil et de Valence doivent inspecter la rivière du point de disparition jusqu'au barrage de Rochemaure, là où le Rieutord se jette dans le Rhône", indique Ici Drôme Ardèche. Hier, près d'une centaine de sauveteurs ont été engagés : une cinquantaine de pompiers, autant de gendarmes, un hélicoptère, un drone et une équipe de plongeurs. Selon le préfet du département, l'homme aurait été surpris par la crue alors qu'il tentait de sauver sa voiture. Ne le voyant pas rentrer, sa femme a donné l'alerte.

Dans le secteur, les conditions de recherche sont extrêmement compliquées. "L'eau est encore très trouble, on ne voit pas le fond", indiquait dimanche le premier adjoint, Cédric Meniaud, auprès du média local. Il est désormais demandé aux habitants de l'Ardèche de respecter les consignes de mise en sécurité pour ne pas se mettre en danger. Météo-France conseille notamment de s'éloigner des cours d'eau, de ne pas descendre dans les sous-sols, de ne pas s'engager sur une route immergée, d'éviter de se déplacer, ou encore de se tenir informé de la montée des eaux. Il faut "laisser libres les axes de circulation pour permettre aux services mobilisés d'intervenir dans les meilleures circonstances", précise le préfet de l'Ardèche.

Quatre départements en vigilance "avalanche"

Pour cette journée du lundi 17 novembre, Météo-France maintient également quatre départements en vigilance jaune pour "avalanche" : l'Isère, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Mardi, l'Isère et les Hautes-Alpes, seulement, conserveront ce niveau d'alerte. La station météorologique précise que "du quart sud-ouest à l'Auvergne au Nord-Est, le ciel est couvert et donne des pluies régulières sur le flanc est et de la neige au-dessus de 1700 m sur les Alpes du nord", ce lundi.

Ailleurs, les pluies seront "éparses" apprend-on. "Il pleut plus durablement sur le piémont pyrénéen et la neige tombe au-dessus de 1700 m en journée puis 1300/1500 m en soirée. Nuages et petites ondées s'attardent également sur le centre-est et dans une ambiance qui se refroidit", de manière générale sur l'ensemble du pays.