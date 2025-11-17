Météo : voici la température minimale prévue chez vous cette semaine, il va falloir bien se couvrir

Il fait froid cette semaine, jusqu'à 5 degrés en dessous des normales de saison. Des températures négatives sont attendues dans certains départements.

Cette semaine, c'est un temps d'hiver qui s'annonce. La France est touchée par de l'air froid d'origine polaire. Ce lundi 17 novembre, les températures ont déjà commencé à bien descendre, avec en moyenne 3 degrés de moins que la veille. Les températures peinent ainsi à dépasser les 10 degrés au nord, mais sous un temps majoritairement calme. A partir de mardi, les gelées seront de retour sur une bonne partie du pays au lever du jour avec un ciel dégagé, annonce La Chaine Météo. Les minimales passent presque partout sous les 5 degrés.

Mercredi, une dépression touche la France, apportant de la pluie sur les trois quarts du pays. Seul le sud-est gardera un beau temps ensoleillé. Des coups de tonnerre, des gros nuages menaçants et même des giboulées sont possibles, notamment dans le nord. Le ressenti froid sera alors accentué. C'est jeudi que l'air polaire sera encore plus fort. Les premiers flocons de neige pourront tomber en plaine dans le nord et l'est du pays. Ils pourront tenir au sol à basse altitude sur les Ardennes, les Vosges ou encore le Jura. Autour de la Méditerranée, le Mistral soufflera fort provoquant un ressenti plus frais.

Si les journées de jeudi et vendredi s'annoncent moins agitées, les nuits devraient être vraiment froides avec un risque de verglas. Les températures pourraient tomber 5 degrés sous les normales de saison, soit un niveau de plein hiver. Selon l'indicateur thermique national, la journée la plus froide aura lieu samedi : il descendra à 2,5 degrés. Il fera alors de -5 à 5 degrés le matin.

Météo du samedi 22 novembre © La Chaine météo

Il fera particulièrement froid dans l'est et le nord avec entre 0 et 5 degrés à Paris, -2 et 5 à Amiens, -1 et 4 à Lille, -3 et 3 à Reims, -2 et 3 à Strasbourg. Dans l'ouest, on devait avoir entre -1 et 6 à Rouen, 1 et 9 à Nantes, 1 et 10 à Bordeaux. Le sud-est restera un peu au-dessus, pouvant dépasser les 10 degrés, mais la matinée sera froide avec 1 à Lyon et Toulouse, 2 à Montpellier et 4 à Marseille.

Il faudra donc bien se couvrir pour sortir. Dans l'ouest, une perturbation atlantique revient ce week-end et va progressivement se propager. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai. Mais il faut se faire à l'idée que le froid s'installe et que nous entrons pour de bon pour l'automne. N'oublions pas que l'hiver pointe le bout de son nez !