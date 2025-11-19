Vol du Louvre : un nouveau dispositif de sécurité arrive... Des mesures suffisantes ?

Un mois après le rocambolesque cambriolage au musée du Louvre, la présidente de l'établissement a annoncé des mesures d'urgence ce mercredi face aux députés.

Précédemment auditionnée par les sénateurs après le spectaculaire cambriolage du célèbre musée il y a un mois, la présidente-directrice du Louvre, Laurence Des Cars, était auditionnée ce mercredi 19 novembre devant les députés de la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation. À cette occasion, elle a notamment annoncé "plus d'une vingtaine" de mesures prises en urgence et qui doivent se mettre en place "dans les prochains jours".

Parmi ces mesures, Laurence Des Cars a notamment révélé l'installation, "d'ici 2026", de quelque 100 caméras. Une annonce qui semble bienvenue alors que le faible nombre de caméras présentes dans le Louvre avait justement été pointé du doigt après le cambriolage du 19 octobre. La présidente-directrice du Louvre a également annoncé l'installation d'un poste avancé de la préfecture de police au sein du musée, elle, prévue "d'ici fin 2026". "Je veux instaurer une véritable culture de la sûreté", a assuré Laurence Des Cars.

"Nous avons renforcé la couverture vidéo et la détection rapprochée des œuvres"

Pour l'heure, aucun détail portant sur ce fameux poste avancé mobile de la police nationale au sein du domaine du Louvre n'a été précisé. Rappelons que peu après le cambriolage, Laurence Des Cars avait indiqué vouloir installer un commissariat de police dans le musée à la pyramide de verre. Une demande à laquelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, comme le préfet de police de Paris, Patrice Faure, s'étaient vivement opposés, rappelle Le Monde.

Lors de son audition, la présidente-directrice du Louvre a également reconnu "en responsabilité l'échec du 19 octobre dernier", rapporte Le Figaro. Elle a toutefois tenu à justifier son action sécuritaire, insistant : "Nous n'avons pas rien fait, mais complété la sécurité du domaine et notamment grâce au changement des grilles." De même, "à chaque opération de rénovation des salles, nous avons renforcé la couverture vidéo et la détection rapprochée des œuvres". Défendant également sa politique d'acquisition des œuvres, Laurence Des Cars a affirmé que le musée compte la poursuivre tout en procédant à l'ouverture de nouvelles salles munies d'"équipements parfaitement à jour, qui permettent une couverture vidéo complète et moderne ainsi qu'une protection rapprochée des œuvres".