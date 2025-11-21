Marche blanche pour Mehdi Kessaci : qui sera présent à Marseille et ailleurs ?

Une marche blanche se tiendra samedi 22 novembre en hommage à Mehdi Kessaci, assassiné il y a une dizaine de jours en pleine journée à Marseille.

Son assassinat a secoué Marseille, mais aussi le reste du pays. Le 13 novembre dernier, Mehdi Kessaci, 20 ans, était tué de jour, en pleine rue, à Marseille. La victime n'est autre que le frère du militant écologiste et anti-narcotrafic, Amine Kessaci. Alors que la piste privilégiée est l'"assassinat d'avertissement", une marche blanche silencieuse est organisée samedi 22 novembre, à partir de 15 heures. Elle partira du rond-point Claudie Darcy, où Mehdi Kessaci a été tué. Le cortège prendra la direction du Dôme situé quelques centaines de mètres plus loin.

Une marche blanche pour dire stop et pour s'élever contre le narcotrafic. "Si on est des milliers à se lever et à prendre la parole, ils ne pourront pas tuer toute une Nation", a estimé au micro de BFMTV Amine Kessaci, qui dénonce pour sa part un "crime politique" et espère, avec le décès de son frère, un sursaut citoyen qui suscitera une volonté de lutter davantage contre le narcotrafic et le narcobanditisme. Pour l'heure, les forces de l'ordre s'attendxent à quelques milliers de personnes.

De nombreuses personnalités politiques présentes

Dans ce contexte, de nombreuses personnalités politiques ont répondu présentes. Le maire de Marseille lui-même, Benoît Payan, a appelé à "l'unité nationale" et dit souhaiter la venue du plus grand nombre samedi. Plusieurs figures de la vie politique locale seront présentes à ses côtés samedi. Parmi elles, Martine Vassal, présidente de la métropole et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais aussi Renaud Muselier, président de la Région Sud, rapporte BFMTV.

Les candidats aux élections municipales 2026 à Marseille Sébastien Delogu (LFI) et Franck Allisio (RN) comptent aussi grossir les rangs de la marche blanche. Outre ces deux députés, trois parlementaires du groupe Ensemble pour la République dont l'ex-Premier ministre Gabriel Attal répondront à l'appel. "Le gouvernement sera présent et je me rendrai samedi à Marseille en compagnie de mon collègue Vincent Jeanbrun, qui est ministre de la Ville et du Logement", a fait savoir la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon au micro de TF1 vendredi.

Grosse délégation à gauche

Dans un communiqué, les écologistes ont fait savoir qu'une grosse délégation devait également faire le déplacement. Parmi eux, la patronne du parti Marine Tondelier sera présente, tout comme la présidente du groupe à l'Assemblée Cyrielle Chatelain et les sénateurs Yannick Jadot, Mélanie Vogel, Didier Jau, Guy Benarroche et Thomas Dossus. Siégeant aussi parmi les écologistes, les députés François Ruffin et Clémentine Autain seront sur place.

Du côté du Parti socialiste, le patron Olivier Faure, le député Laurent Lhardit et la sénatrice Marie-Arlette Carlotti devraient être au rendez-vous comme les communistes Fabien Roussel, patron du PCF, et les sénateurs Ian Brossat et Jérémy Bacchi. L'insoumis Manuel Bompard sera aussi de la partie. Enfin, selon Le Parisien, l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin. L'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et les eurodéputés François-Xavier Bellamy (LR) et Raphaël Glucksmann (Place publique) ont également annoncé leur présence aux organisateurs.

Alors que des associations, collectifs et syndicats complètent la liste des personnes qui seront présentes, la famille de Mehdi Kessaci a demandé à ce qu'aucune banderole ni aucun drapeau ne soit déployé et que les manifestants gardent le silence. À noter que d'autres manifestations seront organisées ailleurs dans le pays. Ce sera ainsi le cas à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Poitiers ou encore Clermont-Ferrand et Brest.