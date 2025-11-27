Paris : un homme attaqué à la machette en pleine rue, ce que l'on sait

Un homme de 43 ans a été attaqué ce jeudi 27 novembre au matin, en pleine rue à Paris. Les faits seraient survenus dans le cadre d'une dispute avec le nouveau compagnon de son ex-compagne.

Scène peu banale ce jeudi matin dans le XVe arrondissement de Paris. Dans ce quartier de la capitale plutôt réputé pour sa tranquillité, une violente dispute a éclaté avenue de la Porte-de-la-Plaine. À l'origine, les témoins des faits rapportent avoir vu une première altercation entre un homme et une femme, qui serait son ex-compagne. "La victime aurait frappé son ex-compagne à l'aide d'un bâton", confie au Parisien une source policière. Une scène à laquelle aurait assisté, depuis la fenêtre de son appartement situé dans cette rue, le nouveau compagnon de la femme.

Ni une ni deux, celui-ci serait alors descendu à la rescousse. Les deux hommes se seraient, dans un premier temps, pris mutuellement à l'autre verbalement. Puis, les choses ont dégénéré, confirme auprès du quotidien de la capitale le parquet. C'est ensuite "à mains nues" que les deux hommes se sont entre-attaqués, "avant d'aller chacun chercher un objet pour se battre". Le nouveau compagnon aurait alors ouvert son véhicule garé plus loin et y aurait récupéré une machette. Il aurait ensuite porté plusieurs coups à l'ex-conjoint de sa compagne, avant de prendre la fuite en voiture.

Blessé "jusqu'à l'os"

Appelée sur place vers 8h30 pour "une bagarre à l'arme blanche", la police a découvert "au sol, le bras blessé jusqu'à l'os", la victime, née en janvier 1981 au Lamentin. Grâce notamment au garrot posé par un passant, l'homme était encore en vie. Transporté à l'hôpital Georges-Pompidou, l'individu âgé de 44 ans est toutefois en urgence réservée.

Né en octobre 1981, l'homme accusé d'avoir donné les coups de machette a finalement été retrouvé "peu après 11 heures", indique le parquet. Il a été interpellé au 42 rue de Cronstadt et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au Service d'accueil et d'investigations de proximité (SAIP) du XVe arrondissement. Selon une source policière au Parisien, la femme à l'origine de la dispute n'a, pour sa part, pas été retrouvée. "Son appartement était vide de tout occupant."