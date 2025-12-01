Manifestation du 2 décembre 2025 : où sont les cortèges à Paris et en région ? CARTE

Plusieurs syndicats ont appelé à une journée nationale de grève et de manifestations ce mardi 2 décembre 2025. Voici la liste des rassemblements prévus dans les plus grandes villes de France.

La CGT, la FSU et Solidaires appellent à une journée nationale de grève et de manifestations ce mardi 2 décembre 2025 "contre l'austérité" et "pour les salaires". Les syndicats comptent mettre la pression sur le vote du projet de budget 2026, jugé défavorable aux agents publics. Parmi leurs revendications figurent l'abandon des "plans de suppressions de postes" et "la revalorisation générale des salaires" afin de compenser la stagnation du point d'indice.

Le projet de loi de finances 2026 prévoit plus de 12 milliards d'euros d'économies, principalement concentrées sur les dépenses de fonctionnement des administrations, les effectifs publics et plusieurs mécanismes d'aides sociales. L'exécutif justifie ces coupes par la nécessité de contenir un déficit public estimé à 5,2 % du PIB et de répondre aux exigences européennes de discipline budgétaire.

Mais pour les syndicats, cette stratégie revient à " affaiblir les services publics " dans un contexte où l'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Les suppressions de postes annoncées dans l'éducation, les hôpitaux ou encore l'administration fiscale ont été au cœur de nombreuses prises de parole ce mardi. Plusieurs rassemblements sont prévus dans toute France le mardi 2 décembre, que l'on découvre ici sur cette carte de la CGT :

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

A Paris et en régions : où sont les manifestations en France ?

Paris. Deux rassemblements dans la capitale. Un premier Place de la Bourse à 14h et un second à 16h Place de l'Opéra.

Marseille. Dans la cité phocéenne, le rendez-vous est donné à 10h30 aux Réformés, dans le 1er arrondissement.

Lyon. Le rassemblement est prévu place des Cordeliers, à 11h.

Toulouse. Le départ du cortège se fera à 14h place Jean Jaurès.

Nice. Un rendez-vous est prévue à 10h Gare de Nice Ville.

Nantes. Le rassemblement se fera à 10h à la Préfecture.

Montpellier. Le rendez-vous sera à la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) à 10h30.

Strasbourg. Un rassemblement est prévue à 14h Place de la République.

Bordeaux. Un rendez-vous est prévue à 12h au Rectorat.

Lille. Le rassemblement se tiendra à 10h Place de la République.

Rennes. Un rendez-vous est prévue Place de la République à 13h.

Toulon. Le premier rassemblement se tiendra à 10 h 30 au rond-point Kennedy à Saint-Raphaël et sur la place de la Liberté à Toulon. Une opération escargot s'élancera à 10 h de la sous-préfecture de Draguignan.

Reims. Un rendez-vous se tiendra à 10h à la Maison des syndicats.

Saint-Etienne. Le rassemblement se fera à 10h à la Bourse du travail.

Le Havre. Un rendez-vous est prévue à 10h30 au Cercle Franklin.

Les syndicats dénoncent une situation " insoutenable " pour les agents publics, avec des postes vacants, un recours croissant au contractuel et une attractivité en berne. Le gouvernement assure pourtant travailler sur un "pacte de revalorisation ciblé", mais sans engagements chiffrés pour l'instant.