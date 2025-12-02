Manifestation et grève du 2 décembre : à Paris et en région, qui est mobilisé ?
Trois syndicats ont appelé à une journée de grève et de manifestations ce mardi 2 décembre. De nombreuses mobilisations sont organisées dans les plus grandes villes de France.
- La CGT, la FSU et Solidaires appellent à une journée nationale de grève et de manifestations ce mardi 2 décembre 2025 "contre l'austérité" et "pour les salaires". Les syndicats souhaitent mettre la pression sur les débats et le vote du projet de budget 2026, jugé défavorable aux agents publics.
- L'appel à la grève est suivi dans quelques secteurs, essentiellement la fonction publique, mais aussi les écoles et un peu moins dans les transports. Les perturbations s'annoncent limitées.
- La grève du 2 décembre s'accompagne également de plusieurs manifestations. Des centaines de mobilisations sont attendues partout en France selon le site de la CGT qui recense tous les points de rendez-vous.
- Les syndicats, les grévistes et les manifestants ont plusieurs revendications listées dans un communiqué commun de la CGT, la FSU et Solidaire, comme l'abandon des "plans de suppressions de postes" et "la revalorisation générale des salaires" afin de compenser la stagnation du point d'indice, l'abrogation de la réforme des retraites, le renforcement des budgets des services publics et des mesures de justice fiscale.
La carte des manifestations du 2 décembre
Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr
11:36 - Des plus petits rassemblements près de Lyon
À Bourgoin-Jallieu, commune de l'Isère en Auvergne-Rhône-Alpes, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés à 10h30 place Saint-Michel, rapport Le Dauphine. Un chiffre peu élevé qui n'étonne pas les organisateurs qui ne s'attendaient pas à mobiliser beaucoup de personnes. Des tracts avaient été distribuées au préalable quelques jours avant. Selon les organisateurs, le budget en préparation contient des "régressions nombreuses et graves", rapporte le média local Place Gre'net.
Les syndicats appellent à la grève et à des manifestations « contre l’austérité et pour nos salaires », ce mardi 2 décembre 2025, alors que le budget est en voie d’adoption. Plusieurs rassemblements sont prévus en Isère.https://t.co/QioubnHMUl pic.twitter.com/OBonpzmAe6— Place Gre'net (@placegrenet) December 2, 2025
11:22 - Faible mobilisation en région Grand Est
À Colmar, dans la région Grand Est, la mobilisation est relativement faible rapporte le média local DNA. En effet, seuls neuf agents territoriaux de la Ville et de l'agglomération se sont rassemblés en début de matinée. Ils ont bloqué plusieurs passages piétons afin de distribuer des tracts aux automobilistes. Les manifestants dénonçaient "un manque de dialogue social, de considération, de bienveillance".
D'autres rassemblements sont prévus dans la région notamment à Mulhouse, à 14h, place de la République, et à Strasbourg, à 17h, square du Général-de-Gaulle.
10:56 - Un rassemblement à Marseille
Depuis 10h30 ce matin, des manifestants se sont rassemblés dans le 1er arrondissement de Marseille, aux Réformés dans la cité phocéenne.
Manifestation à Marseille contre le budget 2026 alors que le débat reprend à l’Assemblée Nationale. pic.twitter.com/gABHcocouj— ICI Provence (@ici_provence) December 2, 2025
10:42 - Un millier de manifestants réunis à Nantes
Ce matin, dès 10h des manifestants se sont réunis à la préfecture de Nantes. Ils sont près d'un millier au total et vont manifester jusqu'au CHU de la ville. Dans les rangs se trouve beaucoup de retraités comme Bernard Valin, du syndicat FSU : "On a bien fait d’appeler aujourd’hui malgré le flou politique, cela permet d’entendre une autre musique face à un budget d’austérité", rapporte Ouest France.
Quatre autres manifestations sont organisées dans la région : à 10 h, à Saint-Nazaire au départ de la gare, à Ancenis au départ de la station Esso, à Châteaubriant à 10 h 30, au départ de la mairie et à Pornic, à 17 h, au départ du pont du 8-Mai.
10:00 - Des manifestations prévues partout en France
De nombreux rassemblements sont prévus dans d'autres villes de France : Bordeaux, La Rochelle, Dijon, Châteaubriant, Rouen ou encore Lorient où une manifestation débutera Place Glotin dès 10h30. À La Rochelle, un rassemblement est prévu à 10h30 devant la Place de l’Hôtel de Ville et un autre à Dijon est prévu pour 14h, place de la Libération. Au total, 150 rassemblements et cortèges sont prévus partout en France selon les organisateurs rapporte Le Parisien.
Dans certains départements, plusieurs actions sont programmés pour la journée de grève notamment dans le Var. Un rassemblement place de la Liberté à Toulon à 10 h 30 et un autre au rond-point Kennedy de Saint-Raphaël sont prévus. Enfin, une opération escargot à Draguignan est attendue au départ de la sous-préfecture à partir de 10 heures, "suivi d’une distribution de tracts au parc d’activité des Bréguières aux Arcs-sur-Argens", précise Var-Matin.
09:37 - Les syndicats attendus en manifestation
Ce mardi 2 décembre plusieurs syndicats ont appelé à manifester partout en France, la CGT, la FSU et Solidaires. Parmi eux, plusieurs branches spécifiques engagés sont également attendus en manifestation.
- Pour les transports : CGT Cheminots, CGT RATP
- Pour l'éducation : SNUipp‑FSU (écoles primaires), SNES‑FSU (collèges/lycées) et CGT (FERC-CGT universitaire/enseignement supérieur)
- Pour les services publics : SNACCRF‑CGT (agents de la CCRF/SCL)
- Pour la santé : CGT Santé Action Sociale
09:09 - Combien de manifestants sont attendus en France ?
Lors de la dernière journée de grève nationale en France, celle du 2 octobre, les manifestations avaient réuni 195 000 manifestants dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur et "près de 600 000" selon la CGT. Une mobilisation qui avait semblé assez faible. Les manifestations de ce mardi réuniront-elles plus de monde ou non ?
08:39 - Deux manifestations prévues à Paris pour la grève du 2 décembre
En réponse à l'appel à la grève de la CGT, la FSU et Solidaire, des manifestations sont prévues partout en France ce mardi 2 décembre. Il y en a même deux à Paris selon le site de la CGT qui recense toutes les mobilisations. Le premier départ se fera à 14 heures depuis la place de la Bourse dans le 2ème arrondissement et s'élancera dans la direction des Grands Boulevards pour rejoindre la place de la République en fin d'après-midi. Quant à la seconde mobilisation, elle est prévue à 16 heures sur la place de l'Opéra.
Où sont les manifestations à Paris et en France ?
- Paris. Deux rassemblements dans la capitale. Un premier Place de la Bourse à 14h et un second à 16h Place de l'Opéra.
- Marseille. Dans la cité phocéenne, le rendez-vous est donné à 10h30 aux Réformés, dans le 1er arrondissement.
- Lyon. Le rassemblement est prévu place des Cordeliers, à 11h.
- Toulouse. Le départ du cortège se fera à 14h place Jean Jaurès.
- Nice. Un rendez-vous est prévue à 10h Gare de Nice Ville.
- Nantes. Le rassemblement se fera à 10h à la Préfecture.
- Montpellier. Le rendez-vous sera à la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) à 10h30.
- Strasbourg. Un rassemblement est prévue à 14h Place de la République.
- Bordeaux. Un rendez-vous est prévue à 12h au Rectorat.
- Lille. Le rassemblement se tiendra à 10h Place de la République.
- Rennes. Un rendez-vous est prévue Place de la République à 13h.
- Toulon. Le premier rassemblement se tiendra à 10 h 30 au rond-point Kennedy à Saint-Raphaël et sur la place de la Liberté à Toulon. Une opération escargot s'élancera à 10 h de la sous-préfecture de Draguignan.
- Reims. Un rendez-vous se tiendra à 10h à la Maison des syndicats.
- Saint-Etienne. Le rassemblement se fera à 10h à la Bourse du travail.
- Le Havre. Un rendez-vous est prévue à 10h30 au Cercle Franklin.
Le projet de loi de finances 2026 prévoit plus de 12 milliards d'euros d'économies, principalement concentrées sur les dépenses de fonctionnement des administrations, les effectifs publics et plusieurs mécanismes d'aides sociales. L'exécutif justifie ces coupes par la nécessité de contenir un déficit public estimé à 5,2 % du PIB et de répondre aux exigences européennes de discipline budgétaire.
Mais pour les syndicats, cette stratégie revient à " affaiblir les services publics " dans un contexte où l'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Les suppressions de postes annoncées dans l'éducation, les hôpitaux ou encore l'administration fiscale ont été au cœur de nombreuses prises de parole ce mardi. Les syndicats dénoncent une situation " insoutenable " pour les agents publics, avec des postes vacants, un recours croissant au contractuel et une attractivité en berne. Le gouvernement assure pourtant travailler sur un "pacte de revalorisation ciblé", mais sans engagements chiffrés pour l'instant.