Manifestation et grève du 2 décembre : à Paris et en région, qui est mobilisé ?

Trois syndicats ont appelé à une journée de grève et de manifestations ce mardi 2 décembre. De nombreuses mobilisations sont organisées dans les plus grandes villes de France.

En direct

11:36 - Des plus petits rassemblements près de Lyon À Bourgoin-Jallieu, commune de l'Isère en Auvergne-Rhône-Alpes, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés à 10h30 place Saint-Michel, rapport Le Dauphine. Un chiffre peu élevé qui n'étonne pas les organisateurs qui ne s'attendaient pas à mobiliser beaucoup de personnes. Des tracts avaient été distribuées au préalable quelques jours avant. Selon les organisateurs, le bud­get en pré­pa­ra­tion contient des "régres­sions nom­breuses et graves", rapporte le média local Place Gre'net.

11:22 - Faible mobilisation en région Grand Est À Colmar, dans la région Grand Est, la mobilisation est relativement faible rapporte le média local DNA. En effet, seuls neuf agents territoriaux de la Ville et de l'agglomération se sont rassemblés en début de matinée. Ils ont bloqué plusieurs passages piétons afin de distribuer des tracts aux automobilistes. Les manifestants dénonçaient "un manque de dialogue social, de considération, de bienveillance". D'autres rassemblements sont prévus dans la région notamment à Mulhouse, à 14h, place de la République, et à Strasbourg, à 17h, square du Général-de-Gaulle.

10:56 - Un rassemblement à Marseille Depuis 10h30 ce matin, des manifestants se sont rassemblés dans le 1er arrondissement de Marseille, aux Réformés dans la cité phocéenne.

10:42 - Un millier de manifestants réunis à Nantes Ce matin, dès 10h des manifestants se sont réunis à la préfecture de Nantes. Ils sont près d'un millier au total et vont manifester jusqu'au CHU de la ville. Dans les rangs se trouve beaucoup de retraités comme Bernard Valin, du syndicat FSU : "On a bien fait d’appeler aujourd’hui malgré le flou politique, cela permet d’entendre une autre musique face à un budget d’austérité", rapporte Ouest France. Quatre autres manifestations sont organisées dans la région : à 10 h, à Saint-Nazaire au départ de la gare, à Ancenis au départ de la station Esso, à Châteaubriant à 10 h 30, au départ de la mairie et à Pornic, à 17 h, au départ du pont du 8-Mai.

10:00 - Des manifestations prévues partout en France De nombreux rassemblements sont prévus dans d'autres villes de France : Bordeaux, La Rochelle, Dijon, Châteaubriant, Rouen ou encore Lorient où une manifestation débutera Place Glotin dès 10h30. À La Rochelle, un rassemblement est prévu à 10h30 devant la Place de l’Hôtel de Ville et un autre à Dijon est prévu pour 14h, place de la Libération. Au total, 150 rassemblements et cortèges sont prévus partout en France selon les organisateurs rapporte Le Parisien. Dans certains départements, plusieurs actions sont programmés pour la journée de grève notamment dans le Var. Un rassemblement place de la Liberté à Toulon à 10 h 30 et un autre au rond-point Kennedy de Saint-Raphaël sont prévus. Enfin, une opération escargot à Draguignan est attendue au départ de la sous-préfecture à partir de 10 heures, "suivi d’une distribution de tracts au parc d’activité des Bréguières aux Arcs-sur-Argens", précise Var-Matin.

09:37 - Les syndicats attendus en manifestation Ce mardi 2 décembre plusieurs syndicats ont appelé à manifester partout en France, la CGT, la FSU et Solidaires. Parmi eux, plusieurs branches spécifiques engagés sont également attendus en manifestation. Pour les transports : CGT Cheminots, CGT RATP

Pour l'éducation : SNUipp‑FSU (écoles primaires), SNES‑FSU (collèges/lycées) et CGT (FERC-CGT universitaire/enseignement supérieur)

Pour les services publics : SNACCRF‑CGT (agents de la CCRF/SCL)

Pour la santé : CGT Santé Action Sociale

09:09 - Combien de manifestants sont attendus en France ? Lors de la dernière journée de grève nationale en France, celle du 2 octobre, les manifestations avaient réuni 195 000 manifestants dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur et "près de 600 000" selon la CGT. Une mobilisation qui avait semblé assez faible. Les manifestations de ce mardi réuniront-elles plus de monde ou non ?