Gard. Des adolescents de 14, 15 et 19 ans tués à Alès : un accident de la route aux circonstances troubles

Trois personnes ont été tuées dans un accident de la route ce mercredi 3 décembre à Alès. Le conducteur était un enfant.

Selon les informations du Parisien, un accident de la route a fait trois victimes ce mercredi 3 décembre, dans des circonstances qu'il est nécessaire d'éclaircir. Selon une source policière contacté par le journal, le conducteur était un adolescent âgé de 14 ans seulement. Il est mort, comme les deux autres victimes, âgées de 15 et 19 ans.

Selon les premiers éléments obtenues de source policière par BFMTV, le véhicule "a fait une embardée et a fini renversée sur le toit, dans la piscine d'un pavillon". On ignore ce qui a provoqué cette sortie de route et quelles sont les causes précises des décès. Le propriétaire des lieux a quant à lui appelé les secours vers 5h45.

Toujours selon les informations de BFMTV, des capsules de protoxyde d'azote ont été découvertes dans la voiture, les enquêteurs ont une piste de travail sur la possibilité que le conducteur ait consommé ce produit toxique extrêmement dangereux. Le propriétaire du véhicule serait le passager, âgé de 19 ans. Ce dernier était connu des services de police pour trafic de stupéfiants.