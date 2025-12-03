Haute-Garonne. "Heureusement qu'il y a des marches !" Un sanglier entre dans le jardin et panique, le drame est évité in extremis

Un sanglier s'est introduit dans le jardin d'un couple à Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne). S'il a fait des dégâts considérables, personne n'a été blessé, pas même l'animal.

À l'approche de Noël, vous êtes certainement en train de vous affairer à la décoration du fameux sapin, ou à réfléchir à la composition de votre menu des fêtes. Et comme dans la plupart des foyers français le froid s'est installé en cette fin d'année, il est donc préférable de rester paisiblement au chaud en attendant le passage du père Noël. C'est justement depuis l'intérieur de leur maison, confortablement installés, que Christiane et Hervé, un couple résidant à Saint-Orens-de-Gameville en Haute-Garonne, a fait une drôle de surprise.

Cette rencontre inopinée aurait pu avoir de lourdes conséquences mais, bien heureusement, tout le monde va bien. Le 30 novembre dernier, dans cette commune de 14 000 habitants située au sud-est de Toulouse, un évènement relativement rare a eu lieu. Un sanglier a pénétré dans le jardin du couple. Leur portail était ouvert, ce qui a laissé tout le loisir à l'animal de s'introduire chez eux.

© GUILLAUME SOUVANT/SIPA

Selon les informations de La Dépêche du Midi, le couple s'est retrouvé presque nez à nez avec l'animal avant que ce dernier ne termine sa course dans leur piscine. Si cet épisode reste marginal, il pourrait toutefois être amené à se répéter dans les prochaines années en raison de la prolifération de cette espèce dans le bassin toulousain.

À Saint-Orens-de-Gameville, il y a "des bois et des friches propices aux refuges", confie le premier adjoint Serge Jop auprès du journal local. Sans éradiquer la population, l'élu assure travailler main dans la main avec les chasseurs et les associations de protection de la biodiversité pour tenter de "réguler" l'espèce, de manière à ce que ce genre de situation reste le plus rare possible, comme les dégâts dans les jardins de ses administrés.

Totalement paniqué, l'animal se serait tout simplement jeté dans le bassin du couple dès qu'il les a aperçus. Par la suite, le sanglier est parvenu à se dépêtrer de l'eau. "Heureusement qu'il y a des marches, il a pu remonter !", se rassure l'un des retraités, soulagé que personne n'ait été blessé. L'animal a pu fuir en empruntant le même chemin que lors de son arrivée. Preuve de la violence de la séquence : la porte du local technique de la piscine aurait été largement endommagée et la tondeuse projetée contre la pompe.