Vigilance météo : alerte spéciale en Bretagne et Normandie, tous les départements exposés

Météo France a placé de nombreux départements français en vigilance jaune pour vents violents et risques de submersion. Mais l'alerte devient orange pour la Bretagne et la Normandie.

Une perturbation est arrivée par l'Atlantique jeudi et a rapidement envahi la moitié ouest avec de bonnes pluies et du vent. Jusqu'à dimanche, comme l'explique La Chaîne Météo, "les dépressions actives se succèdent sur la partie nord de l’Atlantique et entrainent d’importants trains de houle qui se propagent jusque sur nos côtes". La dépression "Davide", située au nord-ouest de l’Irlande, génère de fortes vagues.

Méfiance sur le littoral du Finistère et sur la côte atlantique, qui sont particulièrement exposés. Il faut être particulièrement attentif aux vagues qui atteignent 6 à 8 mètres "dans un contexte de grandes marées". Le prévisionniste indique que de "petites submersions marines sont susceptibles de se produire au moment des pleines mers sur les routes littorales et les sentiers côtiers les plus exposés". Des rafales soufflent aussi jusqu'à 60/70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h sur les côtes voire 100 à 110 km/h vers le Cotentin.

Météo France attire l'attention de tous sur la vigilance orange, qui concernera samedi 6 décembre le Finistère, la Manche, et les Côtes-d’Armor pour un risque de vagues-submersion.

Prudence en bord de mer

Les coefficients de marée sont assez hauts, supérieurs à 95, entrainant avec le vent des vagues jusqu'à 6 à 8 mètres sur la pointe bretonne, les côtes landaises et basques. Pour les promeneurs, il faut donc éviter les digues ou jetées qui peuvent devenir dangereuses. Il faut également surveiller les horaires de pleine mer et anticiper la marée montante. La houle pourrait s'accentuer samedi avec de grandes vagues sur la pointe bretonne, mais aussi sur le bassin de la Manche.