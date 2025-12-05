Vigilance météo : alerte spéciale en Bretagne et Normandie, tous les départements exposés
Météo France a placé de nombreux départements français en vigilance jaune pour vents violents et risques de submersion. Mais l'alerte devient orange pour la Bretagne et la Normandie.
Une perturbation est arrivée par l'Atlantique jeudi et a rapidement envahi la moitié ouest avec de bonnes pluies et du vent. Jusqu'à dimanche, comme l'explique La Chaîne Météo, "les dépressions actives se succèdent sur la partie nord de l’Atlantique et entrainent d’importants trains de houle qui se propagent jusque sur nos côtes". La dépression "Davide", située au nord-ouest de l’Irlande, génère de fortes vagues.
Méfiance sur le littoral du Finistère et sur la côte atlantique, qui sont particulièrement exposés. Il faut être particulièrement attentif aux vagues qui atteignent 6 à 8 mètres "dans un contexte de grandes marées". Le prévisionniste indique que de "petites submersions marines sont susceptibles de se produire au moment des pleines mers sur les routes littorales et les sentiers côtiers les plus exposés". Des rafales soufflent aussi jusqu'à 60/70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h sur les côtes voire 100 à 110 km/h vers le Cotentin.
Météo France attire l'attention de tous sur la vigilance orange, qui concernera samedi 6 décembre le Finistère, la Manche, et les Côtes-d’Armor pour un risque de vagues-submersion.
Les détails des vigilances jaunes ce vendredi 4 décembre
Vents violents
- Finistère
- Côtes-d'Armor
- Morbihan
- Manche
- Calvados
- Seine-Maritime
- Pas-de-Calais
Vagues-submersion
- Finistère
- Côtes-d'Armor
- Morbihan
- Loire-Atlantique
- Vendée
- Charente-Maritime
- Gironde
- Landes
- Pyrénées-Atlantiques
Crues
- Finistère
- Loire-Atlantique
- Charente-Maritime
- Gironde
- Landes
- Pyrénées-Atlantiques
Prudence en bord de mer
Les coefficients de marée sont assez hauts, supérieurs à 95, entrainant avec le vent des vagues jusqu'à 6 à 8 mètres sur la pointe bretonne, les côtes landaises et basques. Pour les promeneurs, il faut donc éviter les digues ou jetées qui peuvent devenir dangereuses. Il faut également surveiller les horaires de pleine mer et anticiper la marée montante. La houle pourrait s'accentuer samedi avec de grandes vagues sur la pointe bretonne, mais aussi sur le bassin de la Manche.
10:55 - La dépression Davide provoque de fortes vagues
Un épisode de fortes vagues se dessine en France, en lien avec la dépression Davide située au nord-ouest de l'Irlande ainsi que le renforcement du vent. "Ces fortes vagues sont associées à une surélévation temporaire du niveau de la mer et en cette période de forts coefficients de marée (98 le matin et 97 le soir), la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées ou vulnérables du littoral placé en vigilance vagues-submersion, avec un risque plus marqué au moment des pleines mers", prévient Météo France ce vendredi. Ces vagues peuvent atteindre 6 à 8 mètres. Il faut être prudent sur les routes littorales et les sentiers côtiers les plus exposés. Ce vendredi matin déjà, des vagues atteignaient en moyenne les 4 mètres au large de ma Bretagne et les maximales pouvaient monter à 8 mètres. Sur la côte basque, elles atteignaient 3,7 mètres avec des maximales à 6,8.
08:43 - Des précisions sur la situation ce vendredi 5 décembre 2025
La Chaîne Météo indique que les coefficients de marée sont de 97 et 98 aujourd'hui. "Les hauteurs de vague seront de l'ordre de 4 à 5 m sur la pointe bretonne, 3 à 4 m des côtes vendéennes à la côte aquitaine. Il faudra redoubler de prudence avec la conjonction des coefficients de marée". Le prévisionniste alerte : "Surveillez l’horaire de pleine mer : évitez la promenade au plus près de l’eau autour de la pleine mer".