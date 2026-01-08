Colère des agriculteurs : où sont les blocages en France ?

En région sur les routes et à Paris via des actions coup de poing, les agriculteurs comptent bien poursuivre les manifestations et se faire entendre pour dénoncer les abattages massifs des troupeaux et l'accord avec le Mercosur.

L'essentiel La trêve de Noël étant passée, les agriculteurs sont de retour sur les routes de France pour crier leur colère face à la crise sanitaire causée par la dermatose nodulaire bovine et notamment les abattages massifs des troupeaux ainsi que l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur.

Les premiers convois d'agriculteurs sont entrés dans Paris jeudi 8 janvier 2026. "Actuellement, une centaine de tracteurs sont dans Paris, mais la plupart sont bloqués aux portes de la capitale", dit le ministère de l'Intérieur. Il comptabilise "une vingtaine de tracteurs dans Paris intra-muros". La Coordination rurale 47, elle, compte "500 tracteurs sur l'ensemble de Paris", selon les informations de Radio France.

Porte d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, ils sont désormais une centaine et une cinquantaine de tracteurs à bloquer l'accès au périphérique. L'A13 en direction de Paris a été en partie fermée au niveau de Saint-Cloud jeudi matin.

En région, les actions des agriculteurs recensées ce jeudi sont nombreuses et perturbent le trafic. Dans les Pyrénées-Orientales, en Gironde (accès au dépôt pétrolier DPA à Bassens bloqué depuis mercredi 22 heures), dans la vallée du Rhône et autour de Toulouse, plusieurs points stratégiques sont touchés, voici un récapitulatif des manifestations en cours, d'après les informations de Radio Vinci Autoroutes.

A7 : fermeture des entrées et sorties Tain-l’Hermitage (n°13) dans les deux sens, M7 fermée à Pierre-Bénite entre A7/A450 et Pierre-Bénite Nord (n°4) et jonction A450/A7 fermée en direction de Lyon.

A9 : fermeture des entrées et sorties Le Boulou (n°43) dans les deux sens.

A64 : fermeture des entrées et sorties Tarbes Est (n°13) dans les deux sens et coupure totale entre Lafitte (n°26) et Carbonne (n°27).

A68 : entrée Montastruc (n°3) fermée dans les deux sens et entrée Gémil (n°4) interdite direction Toulouse.

A75 : axe Clermont-Ferrand/Béziers coupé dans les deux sens entre le nord de Millau et Saint-Flour.

En direct

10:01 - Manifestation en cours sur l'A9 près de Perpignan Les agriculteurs de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale se poursuit sur l'A9, près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Ce jeudi matin, l’accès ou la sortie de l’A9 est toujours impossible au péage Perpignan Sud, les entrées et sorties "Le Boulou" (numéro 43) sont toujours fermées dans les deux sens. 09:51 - Après la Tour Eiffel, direction l'Assemblée nationale pour les agriculteurs Jeudi matin, une centaine de tracteurs sont dans Paris, "mais la plupart sont bloqués aux portes de la capitale", communique le ministère de l'Intérieur. "Ils ont contourné et forcé parfois en prenant des risques totalement inconsidérés les barrages mis en place en grande couronne et en petite couronne", poursuit le ministère de l'Intérieur sur France 2. De son côté, la Coordination rurale de Gironde confie à France Info qu'une quinzaine de tracteurs se sont positionnés devant la tour Eiffel. Le cortège se rendra devant l'Assemblée nationale vers 10 heures.

En savoir plus

Depuis la première dizaine de décembre, les agriculteurs se mobilisent face à la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuses (DNC) et protestent contre une mesure radicale : l’abattage de leurs troupeaux dès l'identification d'une vache malade. Cette maladie virale n'est pas contagieuse pour l'homme, mais se transmet entre bovins ou par la piqûre d'insectes. Elle a été détectée pour la première fois en France en juin 2025 dans les départements savoyards.

Les autorités et les scientifiques considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Dans les faits, la réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités, une mesure jugée inappropriée par les agriculteurs du secteur.

Les éleveurs, eux, réclament "de suspendre l'abattage systématique des troupeaux, le temps que notre protocole soit vu et mis en application, mais tout ça pour nous dire 'non, ce sera comme ça'. Donc puisque ce sera comme ça, on va continuer à se mobiliser sur le terrain, encore plus fort que ces derniers jours", prévient Lionel Candelon, président de la CR et de la chambre d'agriculture du Gers. Dans le même temps, les éleveurs pestent également contre l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur.