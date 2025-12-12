Météo : la douceur persiste, mais un phénomène à surveiller touche de nombreux départements

Si le temps sera calme et doux ce week-end, un phénomène qui va se maintenir sur une bonne partie du pays appelle à la vigilance.

Cette semaine a été marquée par une douceur exceptionnelle. Si les températures ont progressivement légèrement baissé, il ne fait pas froid. Ce vendredi 12 décembre, le temps est calme sur la majeure partie du pays. Il fait gris au nord, alors que le soleil parvient à percer au sud. Les températures sont encore 3 degrés au-dessus des normales de saison. Le temps anticyclonique va perdurer ce week-end.

Samedi, La Chaine Météo appelle à la méfiance face aux brouillards. Ils seront piégés dans les basses couches de l'atmosphère et toucheront les trois quarts du pays. Ils seront particulièrement tenaces, même l'après-midi, dans le nord-est. Il faudra donc faire attention sur les routes. Ils pourront s'accompagner de beaucoup de nuages bas, voire d'un peu de crachin localement, notamment du côté de la Champagne-Ardenne.

Quelques éclaircies restent possibles près de la Manche et elles s'affirment dans le sud-est. Les températures sont encore douces avec de 10 à 17 degrés dans l'ouest et le sud. Seul l'est se trouve sous la barre des 10 degrés. Les gelées sont donc quasi inexistantes. L'enneigement en montagne est ainsi presque partout déficitaire, sauf dans les Alpes au-delà d'une certaine altitude.

© La Chaine météo

Dimanche sera aussi calme avec une grisaille brumeuse toujours persistante au nord, surtout en matinée. Le soleil s'étendra plus facilement au sud de la Loire l'après-midi et pourrait même offrir un ressenti presque printanier par endroits. Quelques gouttes sont néanmoins possibles près de la Manche. Les températures seront en hausse. C'est un temps vraiment classique pour la fin d'automne.

En début de semaine, les régions méditerranéennes verront le retour de la pluie, qui pourrait tomber en quantité. Les précipitations devraient ensuite se propager sur une bonne partie du pays. "Les passages pluvieux devraient se succéder, notamment au nord, dans une atmosphère douce pour la saison", résume Météo France pour la semaine prochaine, dernière avant le début des vacances scolaires.