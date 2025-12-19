Un bug informatique l'empêche de gagner 3 millions au Loto, ce joueur avait bien tous les bons numéros

Ce joueur avait trouvé les six bons numéros et le jackpot lui était promis. C'était sans compter sur un bug informatique. L'affaire tourne désormais au litige, une procédure judiciaire est envisagée.

Un dénouement plus que frustrant : ce Bruxellois aurait pu devenir millionnaire mais le jackpot lui a échappé à cause d'un événement inattendu. En effet, sans bug informatique, il serait aujourd'hui l'heureux gagnant de la coquette somme de 3 millions d'euros. À la place, il se bat pour obtenir gain de cause. Il y a un an, comme à son habitude, il remplit une grille de "Lotto" avec le mode aléatoire. "Je joue souvent, mais je joue pour peu, 100 euros par mois", confie-t-il auprès de RTL Info.

Mais à "19h07 précisément, je clique sur payer. À ce moment-là, plus aucun retour est possible, en arrière en tout cas. Et mon écran commence à se figer", se souvient Yves. Il s'agit d'une panne informatique. "Le site de la Loterie Nationale est actuellement en maintenance et sera à nouveau disponible très prochainement. Nous avons hâte de vous revoir", pouvait-on lire.

© 123rf

Problème : lorsque le tirage tombe, c'est la stupeur, Yves avait les six bons numéros. Mais en raison de la panne informatique, son jeu n'a pas été validé, c'est comme s'il n'avait jamais joué. Chez le Bruxellois, l'incompréhension prédomine : "J'ai joué, j'ai été jusqu'aux dernières étapes. C'est le bug qui a été responsable, ce n'est pas moi. Moi j'ai fait ma part", dit-il.

Pourtant, les conditions générales de la Loterie Nationale sont claires, aucune participation n'est enregistrée tant que la validation n'est pas effective. "Vous remplissez votre chariot et puis vous arrivez au dernier moment devant la caisse. Il y a un problème informatique à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire vos achats. Vous rendrez vos achats et partirez sans. C'est un peu la même chose", explique le porte-parole de la loterie, Jérémie Demeyer, au micro de RTL Info.

Si la loterie conseille de ne pas attendre la dernière minute pour participer et de toujours vérifier si vous avez bien reçu un mail de confirmation après avoir joué, Yves, lui, ne compte pas en rester là. Il s'est vu proposer un arrangement à hauteur de 50 000 euros. Une option aussitôt refusée par le joueur qui envisage de porter l'affaire devant la justice pour récupérer la totalité de la somme, à savoir 3 millions d'euros. Un pactole qui pourrait changer sa vie.