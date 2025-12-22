Résultat du Loto : découvrez le tirage du lundi 22 décembre 2025 [EN LIGNE]

Le tirage du Loto mettait en jeu 5 millions d'euros ce lundi 22 décembre 2025. Découvrez les résultats du tirage du Loto aujourd'hui.

Les résultats du Loto de ce lundi 22 décembre 2025 sont tombés ! Avez-vous un ticket gagnant ? Pour rappel, le tirage du Loto affichait aujourd'hui la très belle somme de 5 millions d'euros. Un gros lot qui suffirait amplement pour changer votre vie ! Imaginez un instant tout ce que vous pourriez vous offrir avec ces millions… Un - ou plusieurs - tour du monde ? Une - ou plusieurs - résidence secondaire ? Un château ? Un vignoble ? De magnifiques cadeaux de Noël pour vos proches ?

Au Loto, la seule limite, c'est votre imagination ! Si vous étiez l'heureux gagnant de ce tirage du Loto à 5 millions d'euros, vous n'aurez même pas à choisir : cinq millions suffisent pour tout cela. Mais assez de suspens, il est temps de vous donner les résultats. Avez-vous été chanceux ? Voici les numéros qu'il fallait jouer au Loto ce lundi 22 décembre :

Les résultats du Loto de ce lundi 22 décembre 2025

Gagner au Loto dépend d'un seul critère : la chance. Et il faut en avoir beaucoup. Savez-vous que vous avez une chance sur près de 20 millions de gagner le gros lot ? Mais comme on dit, tous ceux qui ont gagné ont participé… Si vous n'avez pas réussi comme beaucoup à trouver le bon tirage, n'oubliez pas de vérifier votre code gagnant à 20 000 euros : dix joueurs sont tirés au sort pour remporter cette belle somme.

Un tirage du Loto exceptionnel pour Noël

Le Loto ne vous a pas été favorable ce soir ? Ne vous inquiétez pas, le prochain tirage, le 25 décembre permettra de gagner pas moins de 20 millions d'euros pour Noël. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Pour jouer au Loto, rendez-vous chez votre buraliste ou sur internet pour vous procurer un ticket. Pour 2,20 euros, vous pourrez cocher sur votre grille cinq numéros entre 1 et 49 et un numéro chance entre 1 à 10.

Lors de cette étape, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Numéros à l'inspiration du moment, chiffres fétiches, date d'anniversaire ou de mariage… à vous de choisir ! Une fois votre choix fait, rendez-vous sur Linternaute dès 20 heures 45 ce jeudi pour découvrir le résultat du prochain tirage en direct. Allez, cette fois on croise les doigts pour vous !