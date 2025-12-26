Nouveau congé de naissance : à quelle date la mesure entrera-t-elle en vigueur ?

Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi 26 décembre que le nouveau congé de naissance n'entrera en vigueur qu'en juillet 2026, au lieu du 1er janvier prochain, comme cela était initialement prévu.

Mais, en ce qui concerne les parents d'enfants nés après le 1er janvier, ils pourront utiliser le congé après la date du 1er juillet. Ils disposent, en effet, d'un délai supplémentaire exceptionnel, pouvant aller jusqu'à la fin de l'année 2026 pour prendre le congé en question.

Ce congé supplémentaire permet, en plus du congé maternité de seize semaines ou du congé paternité de vingt-huit jours, de prendre deux mois par parent avec un niveau d'indemnisation plus élevé que le congé parental actuel.

Une mesure pensée en 2024

D'après BFMTV, le calendrier de l'application de cette mesure était initialement fixé à juillet 2027 et, après avoir fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale, elle a été avancée à janvier 2026. Finalement, elle a à nouveau été repoussée.

Emmanuel Macron avait annoncé cette mesure en janvier 2024 dans le cadre du "réarmement démographique" face à la baisse de la natalité. Au total, le nouveau congé aura une durée d'un ou deux mois, au choix du salarié, et pourra être fractionné en deux périodes d'un mois.

Le montant d'indemnisation devra être fixé après des débats parlementaires. Il s'élèvera probablement à 70% du salaire net le premier mois et 60% le second.