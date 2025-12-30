Panne Eurostar : tous les trains annulés ? Ce que l'on sait

Un problème d'alimentation dans le tunnel sous la Manche a conduit à l'arrêt de tous les trains Eurostar entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles. Le trafic devrait reprendre dans l'après-midi.

Les voyageurs Eurostar ont été appelés à reporter leur trajet. Mardi 30 décembre, en pleines vacances de Noël, la compagnie Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre. On a finalement appris, aux alentours de 14 heures, que le trafic devrait reprendre à partir de 15 heures, selon des informations de BFMTV. "Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel", a expliqué une porte-parole d'Eurostar.

Les annulations et les retards ont été nombreux en cette veille de Nouvel An, mais le problème technique semble réglé. Gare du Nord, à Paris, aucun train Eurostar n'est affiché sur le tableau des départs en ce début d'après-midi.

Les voyageurs appelés à ne pas aller à la gare

Sur son site, Eurostar conseille "vivement à tous (leurs) passagers de reporter leur voyage à une autre date", ainsi qu'à "éviter de (se) rendre à la gare, sauf si (ils ont) déjà un billet pour voyager aujourd'hui". Selon la compagnie, les échanges de billets seront gratuits. Les personnes qui ont vu leur trajet annulé sont appelées à se renseigner auprès d'Eurostar pour les modalités d'échange ou de remboursement.