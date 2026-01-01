Cyberattaque à La Poste : les services en ligne sont de nouveau inaccessibles

Une nouvelle cyberattaque affecte les services en ligne de La Poste, jeudi 1er janvier. Le groupe avait déja subi une cyberattaque avant Noël.

La Poste est à nouveau visée par une cyberattaque, jeudi 1er janvier, quelques jours après une première à la période de Noël. Son site internet et "l'ensemble des systèmes d'information" sont inaccessibles. Sur son site Internet, La Poste précise que "ceci engendre des difficultés d'accès ou de fonctionnement de nos services en ligne. Le suivi de colis est indisponible mais sans en empêcher la livraison : la distribution des colis et des courriers continue à s'effectuer ainsi que la remise des instances en bureau de poste", a rapporté franceinfo.

Peu avant Noël, La Poste avait connu une première cyberattaque, le 22 décembre, ce qui a rendu temporairement inaccessibles la quasi-intégralité des services en ligne grand public. Cette attaque par déni de service consiste à faire saturer les serveurs d'un service en ligne pour empêcher ou ralentir son accès. Cette cyberattaque était anormalement longue puisque des perturbations avaient perduré jusqu'au vendredi 26 décembre. Auprès de BFM TV, le parquet de Paris a indiqué que cette première cyberattaque avait été revendiquée par le groupe Noname057, considéré comme pro-russe, auteur d'autres attaques visant principalement l'Ukraine ou ses alliés. Des chercheurs en cybersécurité ont appelé à la prudence car cette revendication est considérée comme tardive et a pu constituer une opportunité pour un groupe cherchant la lumière médiatique.