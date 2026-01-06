Météo : fini le froid à cette date, mais ce redoux arrive avec une mauvaise surprise

Le froid glacial va toucher à sa fin. Plusieurs degrés vont bientôt être regagnés, avec un changement de climat marqué.

La semaine est particulièrement froide avec plus de 5°C en dessous des normales de saison. L'indicateur thermique national est tombé sous la barre du 0°C. Un important épisode neigeux a déjà été constaté ce lundi 5 janvier et un second est attendu pour la journée de mercredi. Le ressenti est glacial et il faut être vigilant face au risque de verglas et de chaussées glissantes.

Toute la semaine ne sera pas si froide et neigeuse. Un redoux est, en effet, prévu avec l'air froid qui va régresser vers l'Europe centrale. Selon La Chaine Météo, "une dernière nuit glaciale dans l'est" est à prévoir de mercredi à jeudi, avant un radoucissement par l'ouest. Les températures vont remonter suite au courant océanique qui reprend en vigueur. Jeudi, l'indicateur thermique national pourrait remonter autour de 4°C. Une prévision établie aussi par le modèle de prédiction de ECMWF.

Les maximales pourront alors atteindre 10°C à Paris contre 5°C la veille. Il fera aussi 8°C à Strasbourg, 9°C à Lille, 10°C à Lyon, 12°C à Nantes et Bordeaux et même jusqu'à 17°C à Biarritz. Des températures matinales négatives restent possibles dans l'est et en montagne.

© La Chaine météo

Malheureusement, ce redoux ne sera pas accompagné d'un beau soleil. Le temps va devenir très agité. Pluies et vents seront de la partie, rendant le ressenti peu agréable. La journée de vendredi sera touchée par un creusement dépressionnaire qui pourrait la rendre particulièrement venteuse. Certaines rafales pourraient devenir tempétueuses près de la Manche et de l'Atlantique. La perturbation pourrait également atteindre le nord du bassin parisien et les Ardennes. L'intensité et la trajectoire restent à confirmer.

Les températures redescendront légèrement en fin de semaine suite au vent du nord, mais le coup de froid sera terminé, sauf peut-être dans l'est. C'est donc une toute autre météo qui va s'installer en France, où il faudra plutôt ressortir les parapluies et les imperméables. La semaine suivante, les températures devraient rester légèrement au-dessus des normales de saison, avec un temps relativement perturbé sur l'ensemble du pays.