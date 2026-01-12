PACA. "Des objectifs en matière d'hygiène" : une boutique Marie Blachère épinglée pour une pratique sur des emballages ouverts

La chaine de boulangeries Marie Blachère a été pointée du doigt pour des manquements dans une boutique à Istres dans les Bouches-du-Rhône.

La chaine de boulangeries Marie Blachère existe en France depuis plus de 20 ans. Elle se revendique d'un esprit "marché" et propose une variété de produits en plus du pain comme du snacking et des pâtisseries. Elle a cependant été récemment épinglée pour une de ses boutiques à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Après une descente de la répression des fraudes rue de l'Equerre, l'industriel a été appelé à remédier aux "manquements" constatés dans ce commerce.

Le groupe avait saisi le tribunal administratif de Marseille après avoir assuré avoir réparé les manquements. Selon eux, les injonctions n'avaient plus lieu d'être, et d'autres semblaient injustifiées mais la cour a refusé cette demande. La répression des fraudes avait en effet "imposé une contrainte qui n'existe dans aucun texte ", selon Marie Blachère, en exigeant à la boutique d'inscrire la date d'ouverture des emballages des produits.

L'industriel s'est donc tourné vers le Conseil d'Etat, qui, dans un arrêt qui vient d'être rendu public comme le rapporte Actu.fr, n'a pas donné raison au groupe. Si une certaine souplesse n'est pas proscrite comme le demandait l'enseigne, elle ne peut "compromettre les objectifs en matière d'hygiène alimentaire ", a conclu le Conseil d'Etat.

Sur ce point, il a notamment été exigé au magasin d'Istres, suite au contrôle, de mieux stocker ses produits pour les protéger de risques de contamination. Un "nettoyage" et "une vérification des équipements" étaient aussi nécessaires. Par ailleurs, des affichages sont apparus comme manquants. Il a, en effet, été demandé "d'afficher le prix des produits en vente dès l'ouvertures aux clients" avec également un "écrit" pour indiquer le prix du pain qui soit visible depuis l'extérieur de la boulangerie.

Pour les denrées préemballées, il a donc également été demandé d'inscrire "la date d'ouverture" de cet emballage car "dans les réfrigérateurs sous la table de préparation des sandwichs, ainsi que sous la table de préparation des pizzas, il a été constaté respectivement du fromage cheddar et du fromage de chèvre sans aucune indication de la date d'ouverture de l'emballage", avait rapporté l'inspecteur.

L'état "décongelé" des pâtisseries devait également devenir davantage lisible pour les clients. Si un symbole de flocon était généralement apposé, sa signification (produits congelés mis à la vente à l'état décongelé) n'était pas précisée, alors que cela fait partie de la réglementation.