Concert de BTS au Stade de France : comment avoir son billet dès aujourd'hui ? Attention aux prix !

C'est ce jeudi que les premières places s'achètent ! BTS, le groupe de K-Pop se produira les 17 et 18 juillet à Paris et les billets vont s'arracher.

Bonne nouvelle pour les fans français de BTS : la tournée de 79 concerts répartis dans dans le monde fera escale en France ! Le Stade de France (Saint-Denis) fait effectivement partie des lieux retenus par le groupe de K-Pop pour ce nouveau chapitre de leur carrière, après 4 ans d'absence. Pour acheter son billet, il faut être bien organisé : il faut savoir que les ventes des places de concert de BTS sont prises d'assaut et qu'il y a peu d'élus.

La date de la vente officielle, c'est ce samedi 24 janvier à 15h. Mais les préventes sont ouvertes ce jeudi 22 janvier à partir de 15h ! Alors, faut-il être derrière son écran dès maintenant ? Cela dépend : si vous avez acheté une adhésion "Global Army membership" pour 20 euros sur la plateforme en ligne Weverse, oui ! Les membres peuvent bien accéder à la prévente sur Weverse. Et si vous n'êtes pas membre, les préventes ne sont pas pour vous. Sachez qu'il est trop tard pour le devenir, Weverse a clos l'accès au "Global Army membership" le 18 janvier.

Les préventes de ce jeudi 22 janvier ne concernent qu'un certain nombre de places, déterminées à l'avance entre les acteurs de ce marché très particulier des billetteries de spectacle. Et le quota n'est pas très élevé. D'ailleurs, il n'est pas du tout garanti que tous les membres premium du "Global Army membership" puissent avoir une place dans les préventes des places du concert de BTS au Stade de France, malgré la somme de 20 euros déboursée en amont ! La plupart des places seront en vente samedi.

Quel est le prix des places pour les concerts de BTS ?

Samedi, les billets sont mis en vente à partir de 78,50 euros, pour les places les moins bonnes. Voici le détail des prix du concert de BTS au Stade de France selon les catégories.

Carré Or : 260 euros

Catégorie 1 : 166,50 euros

Catégorie 2 : 144,50 euros

Catégorie 3 : 122,50 euros

Catégorie 4 : 100,50 euros

Catégorie 5 : 78,50 euros

Fosse debout : 166,50 euros

Où trouver les billets de BTS lors de la vente générale ?

Il faut se rendre sur les sites de billetterie classiques comme Ticketmaster, Fnac.com, qui proposeront des places. Bon plan : le site Carrefour vend aussi les places des concerts de BTS, et moins de gens s'y rendent ! Il faudra être bien présent sur ces sites de vente en ligne à 14h55, 15h. Il est inutile d'atteindre avant, tout se joue lorsque la plateforme ouvre les accès à la billetterie, à 15h. Un bon conseil pour avoir une place : connectez-vous sur différents appareils pour être dans plusieurs endroits de la file d'attente virtuelle ! Ce qui est sûr, c'est que les places partent très vite.