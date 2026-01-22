Concert de BTS au Stade de France : comment avoir son billet dès aujourd'hui ? Attention aux prix !
C'est ce jeudi que les premières places s'achètent ! BTS, le groupe de K-Pop se produira les 17 et 18 juillet à Paris et les billets vont s'arracher.
Bonne nouvelle pour les fans français de BTS : la tournée de 79 concerts répartis dans dans le monde fera escale en France ! Le Stade de France (Saint-Denis) fait effectivement partie des lieux retenus par le groupe de K-Pop pour ce nouveau chapitre de leur carrière, après 4 ans d'absence. Pour acheter son billet, il faut être bien organisé : il faut savoir que les ventes des places de concert de BTS sont prises d'assaut et qu'il y a peu d'élus.
La date de la vente officielle, c'est ce samedi 24 janvier à 15h. Mais les préventes sont ouvertes ce jeudi 22 janvier à partir de 15h ! Alors, faut-il être derrière son écran dès maintenant ? Cela dépend : si vous avez acheté une adhésion "Global Army membership" pour 20 euros sur la plateforme en ligne Weverse, oui ! Les membres peuvent bien accéder à la prévente sur Weverse. Et si vous n'êtes pas membre, les préventes ne sont pas pour vous. Sachez qu'il est trop tard pour le devenir, Weverse a clos l'accès au "Global Army membership" le 18 janvier.
Les préventes de ce jeudi 22 janvier ne concernent qu'un certain nombre de places, déterminées à l'avance entre les acteurs de ce marché très particulier des billetteries de spectacle. Et le quota n'est pas très élevé. D'ailleurs, il n'est pas du tout garanti que tous les membres premium du "Global Army membership" puissent avoir une place dans les préventes des places du concert de BTS au Stade de France, malgré la somme de 20 euros déboursée en amont ! La plupart des places seront en vente samedi.
Quel est le prix des places pour les concerts de BTS ?
Samedi, les billets sont mis en vente à partir de 78,50 euros, pour les places les moins bonnes. Voici le détail des prix du concert de BTS au Stade de France selon les catégories.
- Carré Or : 260 euros
- Catégorie 1 : 166,50 euros
- Catégorie 2 : 144,50 euros
- Catégorie 3 : 122,50 euros
- Catégorie 4 : 100,50 euros
- Catégorie 5 : 78,50 euros
- Fosse debout : 166,50 euros
Où trouver les billets de BTS lors de la vente générale ?
Il faut se rendre sur les sites de billetterie classiques comme Ticketmaster, Fnac.com, qui proposeront des places. Bon plan : le site Carrefour vend aussi les places des concerts de BTS, et moins de gens s'y rendent ! Il faudra être bien présent sur ces sites de vente en ligne à 14h55, 15h. Il est inutile d'atteindre avant, tout se joue lorsque la plateforme ouvre les accès à la billetterie, à 15h. Un bon conseil pour avoir une place : connectez-vous sur différents appareils pour être dans plusieurs endroits de la file d'attente virtuelle ! Ce qui est sûr, c'est que les places partent très vite.
15:34 - Concert BTS : Ou prendre ses billets ?
Depuis 15 heures pile, Ticketmaster a ouvert la billetterie pour les deux dates de concerts de BTS au Stade de France. Le lien de la billetterie ci-dessous.
Selon les catégories que vous choisissez, les prix varient. Les places s’affichent de 78,50 en catégorie 5, avec visibilité réduite à 276,50 en catégorie or.
Certains acheteurs ont partagé l'ensemble des tarifs selon les placements ainsi que le plan de la salle de concert, qui prévoit notamment une scène au centre du Stade de France.
15:10 - BTS sort leur nouvel album.. après 4 ans
L’annonce d’une tournée mondiale du groupe BTS va aussi s’accompagner de la sortie de leur tout nouvel album. Le BTS World Tour fera la promotion de “Arirang”, sixième album studio du boys-band et dixième projet musical collectif, dont la sortie est prévue le 20 mars 2026. Un projet de 14 titres qui sera donc suivi d’une tournée mondiale. Pour le moment, aucune autre information n’a été dévoilée par le groupe.
15:00 - Début des préventes pour le concert de BTS
C’est parti ! La billetterie pour les concerts du groupe de Kpop BTS s’est ouverte aujourd'hui à 15 heures sur Ticketmaster. Vous pouvez dorénavant acheter vos places pour les deux dates française du boys-band, les 17 et 18 juillet 2026 au Stade de France.
14:51 - BTS va faire un concert important pour les fans
Au Stade de France, les BTS feront la promotion de leur nouvel album. La date de sortie de leur nouvel opus est déjà connue : le 20 mars prochain. Quid des tarifs pour les concerts en France ? En se basant sur les prix pratiqués lors de leurs derniers shows en 2019, les tarifs pourraient osciller entre 60 et 180 euros selon le placement dans le stade.
Le boys band sud-coréen le plus populaire au monde fait son retour sur la scène internationale avec une tournée mondiale entre 2026 et 2027. La tournée de BTS comprendra des dates en stade sur plusieurs soirs dans chaque ville, notamment à Mexico, Las Vegas, Londres, East Rutherford, Toronto, Chicago, Los Angeles, et donc Paris. Attention, retenez bien la date de vente des billets, sans quoi, vous n'aurez aucune chance d'assister à l'un des concerts. En effet, la vente des précieux sésames approche à grands pas.
Deux concerts de BTS sont prévus au Stade de France les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie générale de ces deux shows ouvre samedi 24 janvier, à 15 heures. Et selon les informations de NRJ, deux autres dates sont dès à présent à cocher dans votre agenda. Vous avez jusqu'au 18 janvier 2026 pour vous inscrire à la prévente.
La BTS World Tour sera également le théâtre de premières historiques sur plusieurs marchés. Le groupe se produira au Sun Bowl Stadium à El Paso (Texas) ainsi qu'au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), marquant les tout premiers et plus grands concerts K-pop en tête d'affiche jamais organisés dans ces deux villes.