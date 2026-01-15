Vigilance pluie-inondation : des pluies battantes et des rafales en Bretagne, les prévisions

La pluie tombe et le vent souffle en Bretagne ce jeudi 15 janvier. Plusieurs départements sont en alerte.

Grande prudence sur la pointe bretonne ! Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance pluie-inondation pour la journée de ce jeudi. Le département du Finistère fait l'objet d'une alerte orange jusqu'à 16 heures, suite à des pluies abondantes accompagnées d'un bref coup de vent. Des cumuls de 40 mm sont attendus dans le Finistère, pouvant monter à 60/70 mm par endroits. Les Côtes-d'Armor et le Morbihan sont, pour leur part, placés en vigilance jaune pour pluie-inondation. Il n'est, en effet, pas exclu que les fortes pluies débordent sur le département du Morbihan. En fonction de la situation, Météo-France pourrait envisager un passage du territoire en vigilance orange pluie-inondation. Néanmoins, ce scénario est jugé "très peu probable" sans pour autant "être complètement exclu".

L'alerte jaune vent est pour sa part plus étendue : l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Calvados, le Pas-de-Calais, mais aussi la Loire, le Rhône et les Pyrénées-Atlantiques sont concernés. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 100km/h. Il faudra être prudent sur les routes et face aux possibles ruissellements.

Un épisode court, mais qui pourrait se décaler

Tandis que l'épisode pluvieux doit être assez conséquent et survient alors que les sols sont déjà très humides, voire carrément saturés, la période sur laquelle il s'étire devrait finalement être "assez courte", prévoit Météo-France. L'amélioration de la situation "interviendra en fin d'après-midi avec le décalage du front pluvieux vers l'est", explique Météo-France.

"Après cet épisode dans le nord-ouest, l’attention se portera dès vendredi sur les Cévennes. Le risque d’intempéries pourrait s’étendre au sud-est ce week-end, avec une nouvelle situation à surveiller de près et une probable nouvelle alerte météo", prévient cependant La Chaine Météo.