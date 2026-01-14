Vigilance pluie-inondation : les départements placés en alerte

Plusieurs départements sont placés en alerte pluie-inondation jeudi 15 janvier 2026. Le point sur les prévisions.

Alerte sur la pointe bretonne ! Mercredi, Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance pluie-inondation pour la journée du jeudi 15 janvier 2026. Alors que l'organisme météorologique prévoit des pluies abondantes sur la pointe bretonne, accompagnées d'un bref coup de vent, le département du Finistère fait l'objet d'une alerte orange, tandis que les Côtes-d'Armor et le Morbihan sont placés en vigilance jaune pour pluie-inondation.

Si l'alerte jaune s'étend entre 4 heures et 19 heures environ, la vigilance orange pluie-inondation court de 6 heures à 16 heures. Météo-France fait concrètement état d'une perturbation atlantique qui apporte des cumuls conséquents sur la pointe bretonne jeudi. Tandis que l'épisode pluvieux doit être assez conséquent et survient alors que les sols sont déjà très humides, voire carrément saturés, la période sur laquelle il s'étire devrait finalement être "assez courte", juge Météo-France.

Jusqu'à 60/70 mm

Des cumuls de 40 mm sont attendus dans le Finistère, avec toutefois des pointes à 60/70 mm. Si l'amélioration de la situation "interviendra en fin d'après-midi avec le décalage du front pluvieux vers l'est", explique Météo-France, l'organisme météorologique n'écarte pas une potentielle aggravation de la vigilance.

Ainsi, il n'est pas exclu que les fortes pluies débordent sur le département du Morbihan. En fonction de la situation, Météo-France pourrait envisager un passage du territoire en vigilance orange pluie-inondation. Néanmoins, ce scénario est jugé, mercredi, "très peu probable" sans pour autant "être complètement exclu".