Pluie-inondation et crues : plusieurs départements en alerte, le point sur les prévisions

Météo-France a placé, samedi 17 janvier, plusieurs départements en vigilance orange. Un important épisode pluvieux est attendu dans le sud du pays.

Plusieurs départements en vigilance orange. Météo-France a placé, samedi 17 janvier, le territoire de l'Hérault en alerte orange pluie-inondation. Le département basculera en vigilance orange dans la soirée, à partir de 18 heures. Il est aussi concerné par une alerte orange pour un risque de crues, tout comme le département voisin de l'Aude. "Un temps perturbé concerne le bassin méditerranéen avec des passages pluvieux, qui remontent ce samedi, de la mer en direction de la Provence puis du Languedoc et des Cévennes. Les pluies vont peu à peu s'intensifier", souligne notamment Météo-France dans son bulletin.

Plusieurs départements de la partie nord de la France ont fait l'objet, ces derniers jours, d'une alerte orange pour pluie-inondation. Désormais, c'est le sud du pays qui est concerné. Dans l'Hérault, des orages et d'importantes rafales sont attendus au cours de cet épisode pluvieux. "Risque de crue importante sur Orb amont (34) et Cesse (11,34)", souligne l'institut météorologique.

À quoi faut-il s'attendre ?

Selon Météo-France, les précipitations vont se renforcer dans la soirée de samedi. Les cumuls de pluie pourraient atteindre généralement "100 à 120 mm, localement 150 mm en plaine, et jusqu'à 180 à 220 mm sur les zones de relief" dans l'Hérault. Une importante quantité de pluie risque donc de tomber dans les prochaines heures, deux à trois fois plus élevée par rapport à un mois normal dans le département.

Samedi Matin, Météo-France annonçait que d'autres départements pourraient d'ailleurs passer en vigilance orange ce week-end. La Corse basculera dimanche, à partir de 10h, en alerte orange pluie-inondation. "Des pluies durables se mettent en place sur le versant oriental de la Corse dès la nuit de samedi à dimanche, elles gagnent en intensité en journée de dimanche", annonce Météo-France.

