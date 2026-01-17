Pluie-inondation : un département en vigilance orange, le point sur les prévisions

Météo-France a placé, samedi 17 janvier, un département en vigilance orange pluie-inondation. À quoi faut-il s'attendre ce week-end ?

Un département en vigilance orange. Météo-France a placé, samedi 17 janvier, le territoire de l'Hérault en alerte orange pluie-inondation. Le département basculera en vigilance orange dans la soirée, à partir de 18 heures. "Un temps perturbé concerne le bassin méditerranéen avec des passages pluvieux qui remontent de la mer en direction de la Provence puis du Languedoc. Des pluies continues et durables arrosent les Cévennes et le relief du Languedoc avec une intensité modérée", souligne notamment Météo-France dans son bulletin.

Plusieurs départements de la partie nord de la France ont fait l'objet, ces derniers jours, d'une alerte orange pour pluie-inondation. Désormais, c'est le sud du pays qui est concerné. Dans l'Hérault, des orages et d'importantes rafales sont attendus au cours de cet épisode pluvieux. Le département est déjà placé en vigilance orange pour la journée de dimanche.

À quoi faut-il s'attendre ?

Selon Météo-France, les précipitations vont se renforcer dans la soirée de samedi. Les cumuls de pluie pourraient atteindre généralement "100 à 120 mm, localement 150 mm en plaine, et jusqu'à 180 à 220 mm sur les zones de relief". Une importante quantité de pluie risque donc de tomber dans les prochaines heures, deux à trois fois plus élevée par rapport à un mois normal dans le département.

D'autres départements pourraient d'ailleurs basculer en vigilance orange ce week-end. La Corse pourrait être concernée en raison d'un renforcement des précipitations sur l'île. "Cela nécessitera probablement une aggravation du niveau de vigilance orange sur les prochaines", indique Météo-France.