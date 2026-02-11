Le jour où Gisbert (93 ans) a épousé Wilma (86 ans), il n'était même pas présent à son propre mariage

Ce couple de doyens a une histoire extraordinaire. Ils se sont rencontrés par hasard et sont tombés follement amoureux. Les tourtereaux ont décidé de s'unir pour la vie, mais leur mariage a été très particulier.

Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, ni pour se souvenir des belles choses. C'est un adage que pourrait faire sien ce couple de seniors néerlandais, à l'histoire hors du commun. Gijs Poulissen, âgé de 93 ans, et Wilma van Leuven, 86 ans, sont mariés depuis 65 ans, comme ils le racontent au média ED. Les tourtereaux se sont rencontrés en juin 1958, au cours d'une fête étudiante, dans le village d'Oirschot, au sud du pays, alors qu'ils étaient encore très jeunes. Originaire de la commune néerlandaise de Boxtol non loins de là, Gijs s'était rendu par hasard sur le lieu des festivités.

Mais trois mois après cette rencontre décisive et ce coup de foudre, la distance va séparer les tourtereaux. Le jeune homme fait ses valises pour l'Angleterre, pour préparer une mission de plusieurs années au Kenya, pour une opportunité professionnelle. Et après quelques mois en en Grande-Bretagne, Gijs s'est envolé pour l'Afrique de l'Est. Commença alors une longue correspondance avec Wilma. Pas de téléphone, pas de messages instantanés : seulement des lettres aériennes, soigneusement écrites et attendues avec impatience.

L'amour entre Gijs et Wilma restera plus vif que jamais, tel un roman d'un autre siècle, à une époque où l'amour voyageait dans des enveloppes et attendait des semaines pour franchir les continents. Malgré la distance et les mois d'absence, la couple va même prendre une décision audacieuse : Gijs et Wilma vont choisir de se marier, même si le futur époux se trouve à des milliers de kilomètres. En novembre 1960, l'union sera officialisée aux Pays-Bas par procuration. Gijs n'était pas présent ce jour-là : c'est son frère qui signera à sa place !

Pour rendre cette démarche possible, une autorisation exceptionnelle a été sollicitée auprès de la reine. La correspondance officielle avec la souveraine est toujours conservée, précieusement rangée parmi les souvenirs de leur vie commune. Les photos de ce mariage singulier racontent d'ailleurs une journée lumineuse. Une fanfare a joué devant les invités, une chorale locale s'est jointe à la célébration et l'ambiance était très joyeuse, malgré l'absence du principal intéressé, raconte ED.

En janvier 1961, les amoureux se sont finalement retrouvés et ont célébré lors amour en chair et en os lors d'une cérémonie religieuse à Limuru, scellant cette fois leur union en présence l'un de l'autre. Le Kenya fut leur foyer pendant près de huit ans. C'est là-bas que sont nés leurs deux fils et que le couple a construit ses premières années de vie de famille. Quelques année après, ils choisiront de rentrer aux Pays-Bas pour offrir à leurs enfants une scolarité et une vie plus stables.