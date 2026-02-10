Dacia abandonne : son moteur le plus économique ne sera bientôt plus proposé

Le constructeur roumain va bientôt devoir se résoudre à mettre fin à une motorisation dont il est pourtant le leader mondial incontesté.

Tous les constructeurs automobiles ont un ADN plus ou moins prononcé. Celui de Dacia est clairement identifié et se résume à proposer des véhicules fiables au meilleur prix. Même si Dacia est montée en gamme ces dernières années, c'est avec cette politique dite du "low-cost" que la marque du groupe Renault entend se démarquer pour séduire le plus grand nombre de clients. C'est avec cette philosophie en tête que le constructeur s'est lancé il y a une quinzaine d'années dans la commercialisation d'une motorisation particulièrement économique : la bi-carburation essence-GPL.

De quoi s'agit-il exactement ? Cette technologie commercialisée sous le label ECO-G permet à un véhicule de fonctionner avec deux types de carburant : l'essence et le GPL (gaz de pétrole liquéfié). Le moteur possède deux réservoirs distincts et le conducteur peut basculer de l'un à l'autre selon ses besoins, ce qui offre une plus grande autonomie – jusqu'à 1 550 kilomètres avec les derniers moteurs – tout en faisant des économies (le litre de GPL coûte moins d'un euro). Dacia a développé la bi-carburation sur l'ensemble de sa gamme (Sandero, Duster, Jogger, Bigster) sauf sur la Spring, petite citadine proposée uniquement en 100 % électrique.

© 123RF

La marque du groupe Renault est d'ailleurs le leader incontesté des ventes de véhicules qui fonctionnent à l'essence et au GPL dans le monde. Pourtant, malgré ce leadership, Dacia a décidé de stopper la production de ces moteurs. Pas tout de suite, mais très bientôt, comme l'a confirmé Frank Marotte, le directeur des ventes, auprès de Automotive News. "Cette offre ne peut être maintenue au-delà de 2030", a-t-il déclaré. La raison ? La réglementation européenne stricte sur les émissions de CO₂.

Bien que le GPL soit plus propre que l'essence, il ne l'est pas suffisamment pour répondre aux exigences de Bruxelles qui a maintenu l'interdiction de ventes de voitures neuves non électrifiées à partir de 2035. C'est donc à contre cœur que Dacia a dû prendre la décision de mettre fin à la production de moteurs à bi-carburation à l'horizon 2030.