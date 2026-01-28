Inondation en Bretagne : quatre départements en alerte, une remontée des eaux redoutée
Quatre départements sont placés en vigilance orange pour "crues" ce mercredi 28 janvier 2026. La tempête Chandra ne laisse pas de répit à la Bretagne, avec de nouvelles précipitations sur des sols déjà saturés.
Les effets de la tempête Chandra se font toujours ressentir ce mercredi 28 janvier sur la Bretagne. Des débordements dommageables sont en cours sur la Laïta, l'Oust et le Blavet. Aujourd'hui, la perturbation arrivée la veille "se décale vers l'est du pays avec des pluies encore significatives sur sa façade est", indique Vigicrues. De manière générale, sur la façade atlantique, le sud-ouest, le sud-est et la Corse, les perturbations successives ont considérablement humidifié les sols. Cela a rendu les rivières plus sensibles aux nouvelles pluies, conduisant à des débordements localisés sur des cours d'eau placés en vigilance jaune.
Météo-France prévient que l'épisode de pluie d'hier a entraîné une remontée des niveaux des cours d'eau en Bretagne et les crues se propagent aux secteurs en aval. Dans le quart sud-ouest du pays, "plusieurs cours d’eau de la façade atlantique, du piémont pyrénéen et du plateau de Lannemezan ont réagi aux précipitations des derniers jours", apprend-on.
Des débordements localisés sont observés sur certains tronçons.
En Bretagne, les précipitations sont survenues alors que les sols bretons étaient déjà saturés en eau, ce qui a intrinsèquement augmenté le risque d'inondations sur place. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et les Côtes-d'Armor sont donc placés en vigilance orange pour crues pour la journée de mercredi 28 janvier 2026. Des alertes qui devraient être maintenues pour la journée du jeudi 29 janvier, selon la station météorologique.
08:15 - Sur l'Oust, le pic de crue devrait être atteint en ce début de matinée
Sur la Laïta, le pic de crue a été e atteint durant la soirée de mardi à mercredi. La décrue s'est amorcé dans la nuit, "mais des débordements persistent en ce début de matinée de mercredi", dit Vigicrues. Sur l'Oust, une onde de crue "est en cours de propagation". Le pic devrait être atteint en ce début de matinée à Josselin. Des débordements importants sont en cours dans les secteurs de Josselin et de Malestroit. Enfin, sur le Blavet, le pic a été atteint durant la nuit à l'aval du tronçon dans les secteurs d'lnzinzac-Lochrist et Languidic. "Des débordements dommageables sont encore en cours dans ces secteurs en ce début de matinée", précise Météo-France.
08:03 - 4 départements en vigilance orange "crues" ce mercredi
Ce mercredi, quatre départements sont toujours placés en vigilance orange pour "crues" : le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Ces territoires qui subissent de plein fouet les effets d'Ingrid puis de Chandra sont particulièrement impactées car les dernières précipitations sont tombées sur des sols déjà saturés, aggravant la situation dans certaines villes. La vigilance orange devrait être maintenue demain, jeudi 29 janvier, d'après le dernier bulletin de Météo-France.
Pour mercredi 28 janvier 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 28, 2026
???? 7 départements en Vigilance orange
Pour jeudi 29 janvier 2026 :
???? 4 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/RIWFaBDqLs
27/01/26 - 23:45 - Les images spectaculaires des inondations en Bretagne ce mardi
Depuis une vingtaine de jours maintenant, la pluie ne cesse de tomber en Bretagne. Alors que les averses arrivent sur des sols déjà saturés en eau, la région connaît des inondations historiques, comme en témoigne en images ce reportage de France 2 :
????️???? Inondations historiques en Bretagne : les sols de certains départements sont complètement saturés alors qu’il a plu jusqu’à 20 jours d’affilée. #JT20h pic.twitter.com/gxnGCNJguK— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 27, 2026
Météo-France donne des conseils de comportement en cas de vigilance orange crues / inondations. Voici les recommandations : Je m’éloigne des cours d'eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage ; Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ; J'évite de me déplacer et je me tiens informé sur les conditions météo ; Je surveille la montée des eaux ; Je ne descends pas dans les sous-sols ; Je mets mes bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.