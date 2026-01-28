Inondation en Bretagne : quatre départements en alerte, une remontée des eaux redoutée

Quatre départements sont placés en vigilance orange pour "crues" ce mercredi 28 janvier 2026. La tempête Chandra ne laisse pas de répit à la Bretagne, avec de nouvelles précipitations sur des sols déjà saturés.

Les effets de la tempête Chandra se font toujours ressentir ce mercredi 28 janvier sur la Bretagne. Des débordements dommageables sont en cours sur la Laïta, l'Oust et le Blavet. Aujourd'hui, la perturbation arrivée la veille "se décale vers l'est du pays avec des pluies encore significatives sur sa façade est", indique Vigicrues. De manière générale, sur la façade atlantique, le sud-ouest, le sud-est et la Corse, les perturbations successives ont considérablement humidifié les sols. Cela a rendu les rivières plus sensibles aux nouvelles pluies, conduisant à des débordements localisés sur des cours d'eau placés en vigilance jaune.

Météo-France prévient que l'épisode de pluie d'hier a entraîné une remontée des niveaux des cours d'eau en Bretagne et les crues se propagent aux secteurs en aval. Dans le quart sud-ouest du pays, "plusieurs cours d’eau de la façade atlantique, du piémont pyrénéen et du plateau de Lannemezan ont réagi aux précipitations des derniers jours", apprend-on.

Des débordements localisés sont observés sur certains tronçons.

En Bretagne, les précipitations sont survenues alors que les sols bretons étaient déjà saturés en eau, ce qui a intrinsèquement augmenté le risque d'inondations sur place. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et les Côtes-d'Armor sont donc placés en vigilance orange pour crues pour la journée de mercredi 28 janvier 2026. Des alertes qui devraient être maintenues pour la journée du jeudi 29 janvier, selon la station météorologique.