Inondations en Bretagne : une nouvelle perturbation prévue cette nuit, deux départements en alerte

Deux départements de la Bretagne sont toujours placés en vigilance orange pour "crues", alors que de nouvelles précipitations sont attendues pour la fin de semaine et le week-end, d'après Météo-France.

Les effets de la tempête Chandra se font toujours ressentir ce jeudi 29 janvier sur la Bretagne dont les sols sont déjà saturés. Des débordements importants sont actuellement en cours sur le tronçon de la Vilaine aval. Sur les autres cours d'eau bretons y compris l'Oust la situation "est à l'amélioration", tempère Vigicrues. Attention toutefois, la crue se propage vers l'aval jusqu'au secteur de Redon. Les niveaux de l'Oust sur le secteur de Redon (tronçon Vilaine aval) seront donc en hausse sur les 24 prochaines heures.

De manière générale, les perturbations successives ont considérablement humidifié les sols et le reste du pays est concerné par des réactions de cours d'eau modérées faisant suite aux dernières précipitations. De nouvelles pluies sont attendues dès cet après-midi sur la Bretagne et une large façade ouest du pays. Ces nouvelles pluies pourraient ralentir les décrues en cours.

La situation reste à surveiller, de nouvelles réactions sont à prévoir "sur les cours d'eau les plus sensibles dès la soirée et nuit de jeudi à vendredi" apprend-on. Ce jeudi, deux départements sont toujours placés en vigilance orange pour "crues" par Météo-France : le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Concernant les cours d'eau, le tronçon "Vilaine aval" reste en vigilance orange alors que l'Oust est repassé en jaune.

En Bretagne, trois stations météorologiques (du Finistère) ont battu leur record de pluviométrie en janvier, tous mois de l'année confondus. Au 28 janvier, il était ainsi tombé 366 mm à Sizun, 296 mm à Ploudaniel et 215 mm à Camaret. "Mais le mois de janvier n'est pas encore fini", prévient Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France dans les colonnes de franceinfo. Météo-France prévoit ainsi une nouvelle perturbation importante sur la Bretagne dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier. "Et il pourrait continuer de pleuvoir par intermittence jusqu'au début du mois de février", précise-t-on.