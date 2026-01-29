Inondations en Bretagne : une nouvelle perturbation prévue cette nuit, deux départements en alerte
Deux départements de la Bretagne sont toujours placés en vigilance orange pour "crues", alors que de nouvelles précipitations sont attendues pour la fin de semaine et le week-end, d'après Météo-France.
Les effets de la tempête Chandra se font toujours ressentir ce jeudi 29 janvier sur la Bretagne dont les sols sont déjà saturés. Des débordements importants sont actuellement en cours sur le tronçon de la Vilaine aval. Sur les autres cours d'eau bretons y compris l'Oust la situation "est à l'amélioration", tempère Vigicrues. Attention toutefois, la crue se propage vers l'aval jusqu'au secteur de Redon. Les niveaux de l'Oust sur le secteur de Redon (tronçon Vilaine aval) seront donc en hausse sur les 24 prochaines heures.
De manière générale, les perturbations successives ont considérablement humidifié les sols et le reste du pays est concerné par des réactions de cours d'eau modérées faisant suite aux dernières précipitations. De nouvelles pluies sont attendues dès cet après-midi sur la Bretagne et une large façade ouest du pays. Ces nouvelles pluies pourraient ralentir les décrues en cours.
La situation reste à surveiller, de nouvelles réactions sont à prévoir "sur les cours d'eau les plus sensibles dès la soirée et nuit de jeudi à vendredi" apprend-on. Ce jeudi, deux départements sont toujours placés en vigilance orange pour "crues" par Météo-France : le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Concernant les cours d'eau, le tronçon "Vilaine aval" reste en vigilance orange alors que l'Oust est repassé en jaune.
En Bretagne, trois stations météorologiques (du Finistère) ont battu leur record de pluviométrie en janvier, tous mois de l'année confondus. Au 28 janvier, il était ainsi tombé 366 mm à Sizun, 296 mm à Ploudaniel et 215 mm à Camaret. "Mais le mois de janvier n'est pas encore fini", prévient Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France dans les colonnes de franceinfo. Météo-France prévoit ainsi une nouvelle perturbation importante sur la Bretagne dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier. "Et il pourrait continuer de pleuvoir par intermittence jusqu'au début du mois de février", précise-t-on.
10:23 - Ille et Vilaine en vigilance orange
La Bretagne est toujours en proie à de fortes crues ce jeudi 29 janvier. Météo France a placé le Morbihan et l'Ille et Vilaine en vigilance orange pour crues importante. Le temps va se dégrader au cours de la journée et le ciel va se couvrir.
09:25 - Deux départements en vigilance orange ce jeudi
Deux départements situés en Bretagne sont placés en vigilance orange "crues" ce jeudi 29 janvier 2026, il s'agit du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. "Au fil des heures, le temps pluvieux s'étend de l'Occitanie à la Bretagne, les précipitations se renforcent près de l'océan", précise Météo-France dans son bulletin journalier.
???? Le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine restent en Vigilance orange crues.— Météo-France (@meteofrance) January 29, 2026
⚠️ Ce jeudi verra le retour des pluies de la Bretagne au Poitou-Charentes, et sur l’Aquitaine. Elles vont s’accentuer la nuit suivante, notamment sur le sud Bretagne et le sud Aquitaine.
???? @Gendarmerie_056 pic.twitter.com/w6Tn4ldyBg
09:20 - Une nouvelle perturbation importante dans la nuit
Trois stations météorologiques du Finistère ont battu leur record de pluviométrie en janvier, tous mois de l'année confondus. Au 28 janvier, il était ainsi tombé 366 mm à Sizun, 296 mm à Ploudaniel et 215 mm à Camaret. "Mais le mois de janvier n'est pas encore fini", prévient Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France dans les colonnes de franceinfo. Météo-France prévoit ainsi une nouvelle perturbation importante sur la Bretagne dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier. "Et il pourrait continuer de pleuvoir par intermittence jusqu'au début du mois de février", précise-t-on.
Météo-France donne des conseils de comportement en cas de vigilance orange crues / inondations. Voici les recommandations : Je m’éloigne des cours d'eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage ; Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ; J'évite de me déplacer et je me tiens informé sur les conditions météo ; Je surveille la montée des eaux ; Je ne descends pas dans les sous-sols ; Je mets mes bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.