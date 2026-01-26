Vigilances météo : une nouvelle dégradation pluvieuse, trois départements en alerte orange

Trois départements bretons sont placés en vigilance orange par Météo-France ce lundi 26 janvier. De nouveaux cumuls sont attendus sur "des sols déjà bien saturés par les épisodes précédents".

Ce lundi 26 janvier, trois départements sont placés en vigilance orange par Météo-France : le Finistère (pluie-inondation), le Morbihan (pluie-inondation et crues) et l'Ille-et-Vilaine (crues). En effet, le Finistère initialement repassé en vigilance jaune dimanche après-midi selon Vigicrues, est de nouveau placé en orange. "En milieu d'après-midi, de nouvelles pluies arrivent par la pointe bretonne et se renforcent en début de soirée dans un contexte de sols déjà saturés", indique Météo-France.

Sur l'ensemble de ce nouvel épisode d'une douzaine d'heures, on attend des cumuls souvent compris "entre 20 et 40 mm voire localement un peu plus sur des sols déjà bien saturés par les épisodes précédents", précise la station météorologique dans son bulletin du jour.

Dans le même temps, 15 départements sont placés en vigilance jaune pour "crues" : l'Aude, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Une levée des vigilances oranges mardi ?

Ces pluies conséquentes ont pour effet de prolonger les crues déjà en cours dans le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Alors que des vigilances orange "crues" sont en cours depuis jeudi dernier, le niveau des cours d'eau reste préoccupant. Météo-France parle encore de débordements importants pour l'Oust. Le cours d'eau et ses affluents restent toujours à "des niveaux très élevés", selon Vigicrues. La Laïta est passée au-dessus des barrières anti-crues installées au niveau du quai Brizeux à Quimperlé.

En ce début de semaine, les pluies sont donc durables sur l'ouest de la Bretagne et s'évacuent ensuite "rapidement vers l'Est en fin de nuit de lundi à mardi", abonde Météo-France. La nouvelle dégradation qui aborde le pays par la Bretagne va s'étendre du nord de l'Aquitaine vers le Cotentin en fin de journée. Les vigilances orange devraient être levées mardi 27 janvier à 6 heures.