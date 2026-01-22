Espaces sans enfants dans les trains SNCF : un âge fixé et un nombre de wagons aussi

Face au tollé suscité par sa nouvelle offre Optimum, qui compte proposer un espace sans enfants dans les trains, la SNCF est sortie du silence pour s'expliquer.

"Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés." Voilà la phrase qui a mis le feu aux poudres. Repérée par le podcast "Les adultes de demain", dédié à l'enfance, cette phrase est tirée de la communication de la SNCF sur sa nouvelle offre Optimum, lancée le 8 janvier dernier. Concrètement, sur ses TGV inOui, la SNCF propose une nouvelle offre à destination de sa clientèle professionnelle, qui emprunte régulièrement et assidûment ses lignes.

Au programme : un prix fixe des billets, la possibilité de l'échanger même une fois le train parti et avant tout et surtout, un espace sans enfant, pour plus de calme. De fait, la compagnie ferroviaire explique que seuls les adultes peuvent y accéder et que sous un certain âge, même en payant le prix fort, l'accès y sera refusé. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'émoi, certains dénonçant une nation qui n'aime plus ses enfants, d'autres s'émouvant de l'absence de wagons plus adaptés aux enfants ou encore d'espaces jeu dans les trains.

Que 8% des places et uniquement en semaine, la SNCF répond

En réponse à la publication Instagram du podcast à l'origine de la polémique, la SNCF a tenu à clarifier sa communication. "Tous les enfants sont les bienvenus à bord de nos trains", a-t-elle tout d'abord insisté, avant de préciser que son offre Optimum est avant tout la réponse aux "attentes spécifiques [des] clients professionnels". La compagnie ferroviaire a par ailleurs rappelé que dans sa précédente offre "Business Première", le forfait bambin et les billets enfant n'étaient déjà pas proposés dans cet espace, et ce, depuis des années.

"Ces places Optimum ne représentent que 8% des places qui sont proposées dans nos trains du lundi au vendredi. Ce qui veut dire que 92% des autres places sont proposées à tous et 100% les week-ends", a par ailleurs détaillé Gaëlle Babault, directrice offres TGV Inoui, dans une vidéo postée sur la page internet de l'offre Optimum. Concrètement, il serait question "d'une demi-voiture" par TGV inOui. De plus, cet espace calme est "accessible à partir de 12 ans", précise la compagnie sur son site.