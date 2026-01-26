Les météorologues mettent en garde : avec les fortes pluies, un phénomène de mousson va s'installer sur la France

Les météorologues scrutent ce phénomène qui va frapper la France après des jours de pluies intenses.

Goretti sur le Nord-Ouest, Harry en Méditerranée, puis Ingrid en Bretagne : les tempêtes s'enchaînent depuis le début de l'année à un rythme effréné, laissant à peine le temps aux sols de s'assécher. Les inondations se multiplient, particulièrement en Bretagne. Cette situation météorologique exceptionnelle commence surtout à inquiéter les spécialistes qui n'annoncent aucune accalmie avant début février.

Face à cette répétition inhabituelle de phénomènes pluvieux intenses, certains météorologues établissent même un parallèle surprenant avec un phénomène bien connu des climats tropicaux : la mousson. Ceux qui ont de bons souvenirs des cours de géographie au collège ont certainement encore en tête ces pluies torrentielles et continues qui s'abattent sur l'Asie du Sud-Est durant plusieurs mois.

Alexis Vandevoorde, météorologue à La Chaîne Météo, l'explique : "Cette répétition (des pluies, ndlr) traduit la mise en place d'un régime de "mousson" à l'européenne, déjà actif et appelé à se renforcer d'ici la fin du mois. La comparaison n'est pas tropicale dans son origine : elle renvoie à la répétition et à l'intensité des pluies, directement liées à une organisation atmosphérique très atypique à l'échelle de l'hémisphère Nord, qui canalise durablement dépressions, humidité et forts vents vers l'Europe." Comment l'expliquer ?

© La Chaine Météo

Normalement, les dépressions restent effectivement cantonnées près du pôle Nord. Mais cet hiver, de puissants anticyclones s'y sont installés durablement, créant un véritable verrou. Les dépressions sont alors contraintes de circuler bien plus au sud que d'ordinaire sur l'Atlantique, directement vers notre région de l'Europe.

Or, dans le même temps, une vague de froid remarquable frappe l'Amérique du Nord avec des températures descendant jusqu'à -35°C au Canada. Ce contraste thermique extrême entre les tropiques et les latitudes tempérées renforce considérablement le courant du jet-stream. Ce courant exceptionnellement puissant crée ce que les météorologues appellent une "rivière atmosphérique".

L'air chargé d'humidité en provenance des régions tropicales, notamment des Caraïbes, est transporté sur des milliers de kilomètres. Cyril Wuest, météorologue à La Chaîne Météo, précise que "ce rail dépressionnaire s'étire de Terre-Neuve jusqu'à l'Europe occidentale" et apporte avec lui des masses d'air au fort risque de pluies durables, parfois continues.

Mauvaise nouvelle, les prévisions pour les prochains jours confirment cette tendance. Météo-France annonce une nouvelle perturbation qui traversera le pays dès mardi avec des pluies importantes sur la Bretagne et l'apparition de neige sur les Alpes. Les cumuls exceptionnels attendus inquiètent aussi nos voisins européens : on attend jusqu'à 400 mm au Portugal, soit deux à trois fois les normales saisonnières ! La façade atlantique mais aussi le pourtour méditerranéen jusqu'aux Balkans seront particulièrement touchés. Les sols saturés d'eau augmentent fortement le risque d'inondations majeures dans les prochains jours, notamment en Bretagne.