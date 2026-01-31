Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 janvier 2026 [EN DIRECT]

La Française des jeux [FDJ] propose ce samedi 31 janvier 2026 une cagnotte de 2 millions d'euros à l'occasion du tirage du Loto ce soir.

Est-ce qu'il y aura un gagnant ce soir au tirage du Loto de la FDJ ce samedi 31 janvier 2026 ? 2 millions d'euros sont à remporter lors de ce tirage du Loto. Des participants parviendront-ils à se hisser au rang des heureux gagnants ? Le tirage du Loto du samedi est le troisième tirage auquel il est possible de participer dans la semaine, de manière générale. Les lundi et les mercredi font aussi partie des jours où ce tirage de la FDJ peut être tenté.

Il vous reste encore un peu de temps pour tenter votre chance. Lorsque les résultats tomberont, vous pourrez les retrouver. sur cette page. Retrouvez les résultats dès leur publication ci-dessous :

Pour participer au tirage de la FDJ, il est possible de remplir une grille numérique. Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le site de la FDJ, créez votre compte joueur en quelques clics, créditez votre compte du montant de votre choix [minimum 5 €] et n'oubliez pas de valider vos grilles de loto avant 20 h 15 le soir du tirage auquel vous participez ! Chaque semaine, le tirage loto est effectué vers 20 h 20 et les résultats du loto sont à retrouver ici à partir de 20 h 45.

Il vous est aussi possible de remplir une ou des grilles directement chez votre buraliste, s'il est agréé à la Française des jeux.

Ce vendredi 13 février 2026, un tirage exceptionnel du spécial "Vendredi 13" aura lieu. Et devinez quoi ? 13 millions pourront être remportés. Alors, pourquoi pas vous ?