Météo en France : une mini-tornade fait de gros dégâts au bassin d'Arcachon en Gironde

Elle n'a duré que quelques secondes mais elle a fait de nombreux dégâts sur son passage… À Mios, située en Gironde, une micro-tornade a frappé la commune pendant quelques secondes, samedi 31 janvier.

Un très violent coup de vent a frappé environ 300 maisons de la ville de Mios en Gironde ce samedi 31 janvier 2026, rapporte BFMTV. "Tout s'est passé en quelques secondes", a aussi raconté la municipalité au média ICI Gironde. Environ 300 maisons ont été touchées par ce violent coup de vent. Fort heureusement, personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont importants. L'anomalie météorologique a traversé la ville de Mios dans l'après-midi, ce samedi.

La commune située sur le bassin d'Arcachon a vu certaines de ses maisons arrachées et les jardins mis en désordre, des murs se sont effondrés, les voiries se sont retrouvées encombrées et des arbres ont été déracinés. À n'en pas douter, les habitants de Mios se rappelleront longtemps de ce court mais intense épisode météorologique. En particulier, les 300 maisons qui ont été touchées. La ville de Mios a mis à disposition un centre d'accueil pour les sinistrés.

Les secours mobilisés

Au cours de l'après-midi, 150 pompiers ont été mobilisés sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés de la ville. De nombreux habitants sont aussi venus aider sur place à bâcher ou nettoyer les dégâts.Selon l'agence météorologique, Météo-France, les premières analyses et "la rotation du vent avec les feuilles mortes et les branches" confortent la thèse de la tornade.

Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont passés en vigilance orange pluie-inondation pour ce samedi jusqu'à 22 heures. Des vents allant jusqu'à 100 km/h sont attendus sur certaines localités comme à Biarritz et à Biscarrosse, ainsi que 20 à 40 mm de pluie dans plusieurs villes de la région comme Dax, Capbreton, Orthez ou encore Benca.

Comme l'explique encore BFMTV, des pluies fortes sont attendues dans un contexte de "sols saturés" en plus d'une "vigilance vague-submersion de niveau jaune pouvant contrarier l'écoulement" des cours d'eau. Les routes et voies proches des cours d'eau sont sous surveillance. L'intensité de ces intempéries devrait se réduire dès 20 heures, ce samedi soir.