Vigilance pluie : la Bretagne secouée, d'autres départements concernés

La semaine est bien pluvieuse en France. Ce jeudi, la Bretagne fait face à d'importantes précipitations alors que ses sols sont déjà saturés. Des orages pourraient aussi frapper le sud-est.

Ce jeudi 5 février, un nouvel épisode de fortes pluies touche la France. Il pleut sur un bon quart nord-ouest ce matin. L'après-midi, les pluies s'étendent sur une large moitié ouest. Seul le nord-est échappe vraiment aux averses alors que les pluies sont marquées en Bretagne. Météo France a placé le Morbihan en vigilance orange pluie-inondation à partir de 12h.

"On attend des cumuls de l'ordre de 15 à 30 mm sur les 12 prochaines heures, sachant qu'il est déjà tombé autour de 10 à 20 mm sur les 12 dernières heures. Au total, on pourrait dépasser les 40 mm par endroits d'ici à ce soir", précise l'institut de prévisions. Les sols sont déjà saturés, exposant à un risque de ruissellement, et les cours d'eau sont à un niveau encore élevé. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée sont, pour leur part, en vigilance jaune.

Le temps est aussi agité dans le sud-est, avec les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements corses en vigilance jaune pluie-inondation, mais aussi orages. Des coups de tonnerre sont possibles en fin de journée. Des averses orageuses sont aussi envisagées du côté des Pyrénées-Atlantiques, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Landes. Les sols ayant déjà été bien arrosés : des "débordements lors des pleines mers" sont craints au niveau de la Confluence Garonne-Dordogne. Cette vigilance est maintenue depuis plusieurs jours. Un risque de vagues-submersion est, par ailleurs, signalé sur la façade atlantique. Vendredi, la perturbation devrait se déplacer vers le nord et l'est.