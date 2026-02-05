Vigilance pluie : la Bretagne secouée, d'autres départements concernés
La semaine est bien pluvieuse en France. Ce jeudi, la Bretagne fait face à d'importantes précipitations alors que ses sols sont déjà saturés. Des orages pourraient aussi frapper le sud-est.
Ce jeudi 5 février, un nouvel épisode de fortes pluies touche la France. Il pleut sur un bon quart nord-ouest ce matin. L'après-midi, les pluies s'étendent sur une large moitié ouest. Seul le nord-est échappe vraiment aux averses alors que les pluies sont marquées en Bretagne. Météo France a placé le Morbihan en vigilance orange pluie-inondation à partir de 12h.
"On attend des cumuls de l'ordre de 15 à 30 mm sur les 12 prochaines heures, sachant qu'il est déjà tombé autour de 10 à 20 mm sur les 12 dernières heures. Au total, on pourrait dépasser les 40 mm par endroits d'ici à ce soir", précise l'institut de prévisions. Les sols sont déjà saturés, exposant à un risque de ruissellement, et les cours d'eau sont à un niveau encore élevé. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée sont, pour leur part, en vigilance jaune.
Le temps est aussi agité dans le sud-est, avec les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements corses en vigilance jaune pluie-inondation, mais aussi orages. Des coups de tonnerre sont possibles en fin de journée. Des averses orageuses sont aussi envisagées du côté des Pyrénées-Atlantiques, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Landes. Les sols ayant déjà été bien arrosés : des "débordements lors des pleines mers" sont craints au niveau de la Confluence Garonne-Dordogne. Cette vigilance est maintenue depuis plusieurs jours. Un risque de vagues-submersion est, par ailleurs, signalé sur la façade atlantique. Vendredi, la perturbation devrait se déplacer vers le nord et l'est.
09:04 - Le Morbihan sous la pluie
La pluie s'abat encore en Bretagne et particulièrement dans le Morbihan. Cette nuit, il est déjà tombé 10 à 20 mm sur l'est du département. En début de matinée, de fortes averses orageuses sont constatées, avec de puissants impacts de foudre notamment au sud de Vannes. Les pluies devraient se prolonger jusqu'en fin d'après-midi. Dans les 12 prochaines heures, 15 à 30 mm pourraient tomber. Des cumuls à 40 mm pourront être dépassés par endroit d'ici ce soir. Les sols sont déjà saturés : le mois de janvier a été très humide. Au cours du mois, 241 mm de précipitations ont été relevés à Lorient, ce qui représente 122% de plus par rapport à la normale mensuelle, ainsi que 209 mm enregistrés à Vannes, soit plus 110%.