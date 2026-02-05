Il y a deux dates différentes pour le début du ramadan en France, pagaille annoncée pour des millions de musulmans

Le ramadan 2026 approche à grand pas pour les musulmans de France. Mais les instances religieuses ne sont pas unanimes sur la date de début de jeune.

Des millions de musulmans attendent de savoir quand débutera le ramadan 2026. Ce mois de jeûne doit s'ouvrir en février 2026. Mais quand il s'agit de définir la date exacte, l'incertitude domine. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est de son côté catégorique : dans un communiqué tout récemment publié, il assure que le premier jour du ramadan est fixé au jeudi 19 février et qu'il prendra fin un mois après, le 19 mars. Par conséquent, le vendredi 20 mars correspondra au jour de l'Aid El Fitr.

Ces dates ont été fixées par des calculs astronomiques. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", tranche l'institution. En novembre dernier pourtant, le Conseil théologique musulman de France (CTMF), qui invoque aussi les données scientifiques, avait annoncé que la nouvelle lune serait visible dès le mardi 17 février à 13h01, heure de Paris. Selon cette instance, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris. Résultat : le premier jour du ramadan devrait être fixé le mercredi 18 février pour le CTMF.

© 123rf

Ces divergences vont sans doute perturber les pratiquants concernés qui ne sauront pas sur quel pied danser. D'autant plus que la date du début du ramadan est cruciale pour les musulmans désireux de s'organiser pour les semaines de jeûne qui arrivent. Le calendrier du ramadan est en effet essentiel pour les musulmans pratiquants : il permet d'anticiper la logistique, de constituer les stocks alimentaires, d'organiser très en amont la fête de l'Aid, mais surtout d'entamer le travail introspectif nécessaire à ce mois de dévotion. Pourtant, l'absence d'unanimité entre les différents collectifs religieux sur la date précise du début du jeûne va semer le trouble.

De son côté, et comme si la confusion ne suffisait pas, la Grande Mosquée de Paris a d'ores et déjà mis en ligne un calendrier des prières où apparaît en vert le mercredi 18 février, comme premier jour du ramadan, selon la légende affichée. Un document qui n'a rien d'officiel néanmoins. L'institution y précise en réalité seulement les horaires des prières obligatoires ainsi que ceux des Tarawih, ces prières surérogatoires nocturnes spécifiques à ce mois sacré.

La Grande Mosquée de Paris ne se prononce pas encore sur la date de début du ramadan, pour une raison à laquelle elle tient : pour prendre en considération la tradition, il faut attendre selon elle la "Nuit du doute". C'est au cours de cette soirée que les comités de savants musulmans se réunissent pour observer le ciel. En croisant les calculs astronomiques et l'observation visuelle d'un éventuel croissant de lune, les autorités religieuses actent le début du jeûne pour le lendemain. Si l'astre n'est pas visible, le début du ramadan est alors reporté de 24 heures. Et cette nuit du doute a lieu le mardi 17 février.