Nuit du doute 2026 : la commission religieuse a été convoquée plus tôt pour fixer la date de fin du ramadan
La "Nuit du doute" de la Grande Mosquée de Paris a lieu plus tôt que la précédente ce mercredi 18 mars 2026.
La Nuit du doute est de retour. Comme le mois dernier pour le lancement du ramadan, la Grande mosquée de Paris réunit de nouveau sa commission religieuse ce mercredi 18 mars 2026. Mais l'heure choisie a changé par rapport à février puisque l'institution religieuse a fixé le début de l'observation du ciel à 17h30. Une heure qui peut intriguer les non-initiés, l'heure de coucher du soleil étant fixée à 19h ce soir. Le mois dernier, la Nuit du doute avait débuté à 18 heures et l'annonce du début du ramadan était finalement tombée à 18h20.
La Nuit du doute, ou Laylat al-Chak en arabe, est une pratique ancestrale. Elle consiste à scruter l'horizon au coucher du soleil pour y déceler le fin croissant de lune (hilal), synonyme d'entrée dans un nouveau mois du calendrier hégirien. Si le croissant de lune est visible, le nouveau mois commence le lendemain ; sinon, le mois en cours est complété à trente jours. Pour marquer la fin du mois de ramadan et donc celle du jeûne, la commission rassemble les grandes fédérations musulmanes françaises (FFAIACA, Foi et Pratique, Musulmans de France et le Rassemblement des Musulmans de France) dans une quête de consensus et d'unité nationale.
La Nuit du doute de ce mercredi est presque plus importante encore que celle du mois dernier, qui indiquait aux musulmans quand commencer à jeûner. Cette fois, il s'agit de fixer la date de l'Aïd el-Fitr, l'une des principales célébrations annuelles de l'Islam. Si la commission conclue que le croissant de lune est visible ce soir, alors l'Aïd aura lieu dès jeudi 19 mars 2026. Si le croissant n'est pas visible, ce qui semble être annoncé par les prévisions astronomiques, alors l'Aïd aura lieu vendredi 20 mars.
La Nuit du doute, un des rendez-vous clés du ramadan chaque année
Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'Islam, au même titre que l'aumône (Zakat), le pèlerinage (Hajj), la profession de foi (Chahada) et la prière (Salat). Fixer ses dates s'avère donc crucial pour tous les pratiquants. La Nuit du doute suit à ce titre un rituel précis : après la prière du Maghrib, des observateurs scrutent le ciel occidental. Conformément au "hadith" (parole prophétique) — "Jeûnez à sa vue et rompez le jeûne à sa vue" — l'observation se fait prioritairement à l'œil nu, bien que des instruments optiques modernes soient désormais acceptés pour confirmer les résultats.
Au-delà de la date de fin du ramadan, cette nuit est aussi l'occasion pour la communauté de renforcer sa connexion spirituelle et de célébrer ensemble la fin d'un mois d'efforts et d'adoration. En France néanmoins, une autre méthode existe pour fixer le calendrier. Alors que la Grande Mosquée de Paris reste attachée à l'observation visuelle, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le CTMF privilégient en effet les données scientifiques et donc les prévisions astronomiques. Ces instances annoncent souvent les dates de début et de fin du ramadan plusieurs semaines à l'avance, offrant ainsi une visibilité précieuse aux familles et aux entreprises pour organiser la fête de l'Aïd.
Une Nuit du doute qui se veut fédératrice, mais parfois contestée
Pour le recteur la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz, la tradition de la Nuit du doute n'est pas qu'un rite technique, elle est un ciment communautaire. Elle permet de rassembler physiquement les représentants des différentes sensibilités de l'Islam en France, créant un moment de communion spirituelle et symbolique fort. Mais pour les instances attachées au calcul astronomique, elle peut être source de contestation.
Lors de la précédente Nuit du doute en février 2026, le CFCM, qui indiquait avoir "toujours cherché l’unité et la concertation", avait d'ailleurs tenu à faire une mise au point par communiqué. Il écrivait qu'"à l’occasion de la réunion de la « nuit du doute », organisée par la grande mosquée de Paris le 17 février 2026, avec la participation de MF ( Musulmans de France), FFAIACA et Foi et pratique débouchant sur le choix du 18 février pour débuter le jeûne", il avait été "surpris comme de nombreux acteurs du culte musulman, de ce choix lourd de conséquences". Il laissait entendre que le choix de la Nuit du doute avait été "considérablement influencé par la décision de l’Arabie saoudite". Dès le 2 février, il avait annoncé que le ramadan débuterait le 19 février. La Grande Mosquée avait, elle, opté pour le 18 février.
Pour la fin du ramadan, le CFCM a d'ores et déjà indiqué que le "vendredi 20 mars 2026 est le jour de l’Aïd-el-Fitr" dans un communiqué. La date du 20 mars est aussi partagée par plusieurs instances départementales, dont l'influente Coordination des associations musulmanes de Paris, ou l’Union des mosquées de Hauts-de-Seine, qui ont estimé que "le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars 2026" et donc que l’Aïd sera fêté ce vendredi dans un autre communiqué. On saura ce soir si la Mosquée de Paris valide ou non cette date.
18:12 - Pourquoi les dates de fin du ramadan changent-elles chaque année ?
Pourquoi le ramadan ne tombe-t-il donc pas tous les ans à la même date ? La réponse est très simple : le ramadan appartient, non pas au calendrier grégorien que l'on utilise, mais au calendrier hégirien. Et contrairement à notre calendrier, celui-ci est lunaire et non solaire. C'est-à-dire qu'il se base les cycles de la Lune : 12 mois de 29 à 30 jours. Conséquence : l'année hégirienne ne compte que 354 ou 355 jours, soit un dizaine de moins qu'une année solaire. Le mois de ramadan tombe donc une dizaine de jours plus tôt chaque année dans notre calendrier grégorien.
17:40 - Iftar, Aïd el fitr, nuit du doute : quelques explications sur les moments du ramadan
Alors que le mois de ramadan 2026 touche à sa fin et que la date précise sera communiquée ce soir en France, le temps est venu de faire un point sur le vocabulaire utilisé par les pratiquants pendant ce mois sacré. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque "la nuit du doute" ? Il s'agit de la nuit lors de laquelle les autorités compétentes estiment qu'il est temps de scruter le ciel pour voir s’il y a ou non le fin croissant de lune qui annonce le début et la fin du mois du ramadan. L'Imsak est quant à lui le moment qui marque en fin de nuit le début du jeûne. À l'inverse, l'Iftar survient en début de nuit et indique la rupture du jeûne. L'Aïd el fitr est le nom donné à la fête de la rupture. Il survient lorsque le mois du ramadan est terminé.
17:04 - Une Nuit du doute mais deux dates de l'Aïd ?
La règle est ancestrale : si un croissant de lune est visible ce soir, cela signifiera pour les tenants de la méthode traditionnelle que le ramadan s'achève dans la soirée et que l'Aïd el Fitr se célèbre le lendemain. En revanche, s'il est impossible d'observer le croissant lunaire, les musulmans devront jeûner un jour de plus. L'Aïd el Fitr ne sera alors célébré que le 20 mars, comme le CFCM l'a déjà annoncé. Pour les nombreux musulmans dans le monde, tenants de la méthode "astronomique" pour déterminer le calendrier du ramadan, la date est, en effet, déjà fixée à vendredi. À noter : comme lors du début du ramadan il y a un mois, il est probable que les musulmans en désaccord sur les méthodes se retrouvent sur la date de fin du ramadan, tous pouvant encore choisir le 19 ou le 20 mars comme jour de l'Aïd-el-Fitr.
16:46 - Contrairement au mois de ramadan, il est interdit de jeûner pendant l'Aïd el-Fitr
Pendant le ramadan, les musulmans pratiquants doivent jeûner du lever au coucher du soleil. Le mois de ramadan s'achevant, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne, est tenue par d'autres règles chez les musulmans. Il est strictement interdit de jeûner durant cette journée. Ce n'est qu'après l'Aïd el-Fitr que les fidèles sont encouragés à jeûner durant 6 jours supplémentaires au cours du mois de chawwal, sans que cela soit une obligation.
La Nuit du doute est chez les musulmans une tradition mais aussi un procédé technique visant à préciser le calendrier. Contrairement au calendrier grégorien, le calendrier hégirien est basé sur la Lune. Les changements de mois se font en fonction des cycles lunaires et donc de l'apparition de l'astre dans la ciel. Cela explique pourquoi le mois de ramadan recule d'environ onze jours chaque année par rapport au calendrier solaire, nécessitant une observation minutieuse du ciel pour déterminer le passage d'un mois à l'autre.