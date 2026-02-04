"Nous avons fait appel à une entreprise privée" : des profs ne veulent plus participer aux voyages scolaires, fatigués par le comportement des élèves

Les voyages scolaires sont-ils devenus trop durs pour les profs ? Certains enseignants n'hésitent plus à refuser d'encadrer les élèves lors des sorties scolaires.

Classe de neige, classe verte ou voyage de fin d'année… Ces escapades hors du cocon familial restent, pour beaucoup, des souvenirs d'enfance impérissables. Pour de nombreux écoliers, ces excursions représentent même une première découverte concrète de destinations jusque-là seulement aperçues sur écran. Pourtant, derrière la carte postale, l'organisation de ces séjours peut-être un véritable casse-tête : encadrer des groupes d'enfants dans des lieux inconnus, loin de leurs parents, peut s'apparenter à un défi que de moins en moins de professeurs acceptent de relever.

Sur le terrain, les enseignants doivent multiplier les casquettes. Entre l'encadrement logistique, la surveillance constante et la transmission pédagogique, leurs responsabilités se voient décuplées. Comme le souligne le média Regio 7, il s'agit d'un sujet de plus en plus abordé en Espagne. Plusieurs médias locaux évoquent cette problématique et le désengagement des enseignants. Gérer les conflits, faire respecter la discipline et contenir des comportements parfois inappropriés saturent le quotidien des accompagnateurs. Ce malaise croissant s'explique en partie par une perte d'autorité progressive des équipes pédagogiques, transformant l'organisation de ces voyages en un parcours du combattant.

Face à cette situation, de plus en plus d'enseignants refusent tout simplement de participer à ces séjours, pourtant, les établissements espagnols n'ont pas les capacités d'organiser des voyages sans accompagnateurs. Regio 7 rapporte une solution étonnante, présentée par Malores Villanueva, directrice d'un lycée galicien. "J'ai décidé de faire appel à une entreprise privée car aucun enseignant ne souhaitait partir", regrette-t-elle. Plusieurs enseignants ont fait part, lors des réunions préparatoires aux voyages scolaires, de leur volonté de ne pas emmener les élèves perturbateurs ou ayant un dossier d'avertissements ouverts. Comme elle, plusieurs écoles ont fait appel à du personnel extérieur pour accompagner les élèves lors des excursions scolaires.

La seule solution qui s'envisageait pour la directrice de lycée afin d'éviter d'annuler tout ces voyages, faute de moyens, était d'embaucher des entreprises spécialisées dans l'accompagnement et l'encadrement de groupes scolaires d'élèves. C'est ce qu'a fait Malores Villanueva. Le refus des professeurs de partir l'a poussée à faire appel à des entreprises comme "Divertos". Sa dirigeante, Marivic Garcia, confirme la tendance et reconnait que cette pratique s'est largement développée pour maintenir les excursions.