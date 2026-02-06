Disparition de Maddy à Frontignan : ce que l'enquête a mis au jour

Le 3 février dernier, Maddy a disparu en ne laissant aucune trace.

Une enquête pour disparition inquiétante est actuellement en cours à Frontignan (Hérault) après la volatilisation de Maddy, une jeune femme de 18 ans. Depuis le mardi 3 février, les autorités et la famille multiplient les recherches pour retrouver l'adolescente, dont la trace s'arrête brusquement aux abords de la gare SNCF de la commune.

Les faits se sont noués mardi dernier, aux alentours de 17 heures. Alors que la famille s'apprêtait à dîner, Maddy a quitté le domicile parental pour une course banale : acheter du pain dans une boulangerie du quartier. Munie de quelques pièces de monnaie, elle n'emporte avec elle ni téléphone portable, ni carte bancaire, ni effets personnels. Ce départ, qui ne devait durer que quelques minutes, marque le début d'une attente insoutenable pour ses proches.

Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par Midi libre, un témoignage oculaire place la jeune femme devant la boulangerie vers 17h10. Elle aurait été aperçue en train de discuter longuement avec une femme dont l'identité reste à établir. Les enquêteurs tentent de déterminer si cet échange était fortuit ou s'il s'agissait d'un rendez-vous planifié.

Le déploiement d'une équipe cynophile a permis de marquer une étape clé dans les investigations. Un chien de recherche a en effet suivi la piste de Maddy depuis le commerce jusqu'au parvis de la gare de Frontignan. À ce stade, les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, du départ volontaire par le train à une mauvaise rencontre.

Pour la famille de la disparue, l'hypothèse d'une fugue est jugée peu crédible. Maddy est décrite comme une jeune femme sérieuse. Sa mère, interrogée par la presse régionale, a insisté sur le caractère atypique de cette disparition. Le fait que Maddy ait laissé son smartphone à son domicile est, selon ses proches, un signal d'alerte. "Elle ne sort jamais sans ses affaires habituelles et elle sait que je m'inquiète rapidement", a confié sa mère, précisant que sa fille avait pour habitude de toujours signaler ses déplacements.

Depuis le mercredi 4 février, un appel à témoins officiel a été diffusé. Maddy est de corpulence fine, mesure environ 1m65 et portait, au moment de sa disparition, un jean gris, une veste beige à texture laineuse et des baskets roses. Toute personne disposant d'informations permettant de localiser Maddy ou ayant été témoin de la scène devant la boulangerie le 3 février après-midi est invitée à contacter les autorités compétentes ou à se rapprocher de la famille au numéro suivant : 06 95 11 38 73.