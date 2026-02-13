Tempête Nils : encore des vigilances rouges, d'importantes crues et des avalanches... Les prévisions

La tempête Nils touche à sa fin et quitte la France ce vendredi, mais d'importants crues persistent et sont renforcées par les pluies qui continuent. Le risque d'avalanche menace encore dans les Alpes. Deux vigilances rouge sont encore actives, ainsi que 23 alertes orange.

En direct

08:17 - "L'eau est à 8,15 mètres" et de nouveaux pics sont attendus en Gironde et dans le Lot-et-Garonne Si 22 départements sont en vigilance "crues", deux sont en alerte rouge : la Gironde et le Lot-et-Garonne. L'alerte maximale doit rester active toute la journée ce vendredi et même celle de samedi selon Météo France. "La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement" en raison de débordements dommageables en cours écrit Vigicrues dans son bulletin matinal. "Les niveaux vont encore augmenter, avec des débordements très importants ce vendredi, notamment sur les tronçons Garonne marmandaise et Garonne girondine". De nouveaux pics de crues sont par ailleurs attendus à Tonneins et à Marmande dans la nuit de vendredi à samedi. Pourtant, le niveau de l'eau et déjà haut par endroit comme à Langon en Gironde où "l'eau est à 8,15 mètres" et elle continue de monter de "3 à 5 centimètres par heure" indique le maire Jérôme Guillem interrogé par BFM.

08:04 - Une deuxième personne décédée dans la tempête Nils Un homme est décédé dans le Tarn-et-Garonne pendant le passage de la tempête, il serait "sorti dans son jardin" et aurait "probablement monté sur une échelle" annonce ce vendredi 13 février la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur TF1. Il s'agit de la deuxième victime décédée. Hier, un chauffeur routier est décédé dans les Landes après qu'une branche a traversé son pare-brise.

Voici la carte des départements en vigilance pour le passage de la tempête Nils. Elle est mise à jour en temps réel après chaque bulletin de vigilance de Météo France.

08:00 - Encore 2 vigilances rouges et 23 alertes orange actives ce vendredi La tempête Nils quitte la France ce vendredi, mais Météo France maintient plusieurs vigilances ce vendredi. Deux alertes rouges sont encore actives pour "crues" en Gironde et dans le Lot-et-Garonne et doivent rester actives jusqu'à samedi au moins. 23 autres départements sont en vigilance orange : 19 territoires allant du sud de la Bretagne aux Pyrénées le sont pour les risques de crues et 4 départements alpins sont en alerte pour les risques d'avanlanche.

12/02/26 - 23:29 - Des habitants évacués dans le Lot-et-Garonne à cause de la crue FIN DU DIRECT - À Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, la situation est telle ce jeudi soir que des habitants ont dû être évacués. La Garonne est en crue. Elle a atteint les 9,08 mètres. Les images sont spectaculaires :

12/02/26 - 22:49 - Des rafales jusqu'à 171 km/h enregistrées en Corse Le vent souffle encore sur l'île de Beauté jeudi soir. Au cours des dernières heures, relève Météo-France, des rafales proches de 80 à 90km/h ont été recensées à l'intérieur des terres, jusqu'à 116 km/h à l'aéroport de Bastia. Sur l'extrême sud de l'île de Beauté, des rafales atteignant les 100 à 120 km/h, et même 137 km/h à Conca, ont été relevées, tandis que sur le Cap Corse 130 à 160 km/h et jusqu'à 171 km/h à Sagro ont été enregistrés.

12/02/26 - 22:12 - L'alerte orange au vent levée à l'aube vendredi Désormais, seule la Corse est encore en alerte orange pour vent. Une vigilance qui va perdurer jusqu'à vendredi très tôt. Selon le dernier bulletin météo, la vigilance devrait être levée vers 4 heures du matin ce 13 février.

12/02/26 - 21:34 - Quelles évolutions prévues ces prochaines heures en Corse ? La tempête Nils continue de frapper la Corse ce jeudi soir. De violentes rafales sont au programme. Elles atteignent souvent "90 à 110 km/h sur une grande partie de l'île avec localement des pointes jusqu'à 130 à 140 km/h, voire 150 km/h entre Porto-Vecchio et Conca", détaille Météo-France. Sur les caps exposés, entre 120 et 140 km/h, voire même potentiellement jusqu'à 160 km/h du côté du Cap Corse sont attendus dans les heures qui viennent. L'ouest de l'île de Beauté devrait en revanche être moins affecté, avec toutefois quand même des rafales de 70-90 km/h, voire 110 km/h localement.

12/02/26 - 20:32 - L'image spectaculaire de la crue de la Garonne Sur X Météo-Express publie la photo d'un internaute prise sur la commune de Saint-Léger, dans le Lot-et-Garonne. On peut constater l'ampleur de la crue qui impacte ce jeudi 12 février la Garonne.

12/02/26 - 19:43 - Encore 550 000 clients privés d'électricité à cause de la tempête Nils Au micro de franceinfo jeudi en fin de journée, le directeur technique d'Enedis, Hervé Champenois, a rapporté que 550 000 clients étaient toujours privés d'électricité, alors que 350 000 foyers avaient déjà pu être réalimentés par les techniciens sur le pont pour faire face à la tempête Nils. L'objectif d'Enedis ce jeudi était de "réalimenter 50% des foyers qui étaient privés [d'électricité] ce matin grâce à la mobilisation de 3 000 personnes", a-t-il précisé.