Tempête Nils : encore des vigilances rouges, d'importantes crues et des avalanches... Les prévisions
La tempête Nils touche à sa fin et quitte la France ce vendredi, mais d'importants crues persistent et sont renforcées par les pluies qui continuent. Le risque d'avalanche menace encore dans les Alpes. Deux vigilances rouge sont encore actives, ainsi que 23 alertes orange.
- La tempête Nils poursuit sa route vers l'Est et quitte la France ce vendredi 13 février. Après avoir violemment balayé le territoire, en particulier la face-atlantique, les régions provençales et azuréenne et enfin la Corse, toutes les vigilances oranges "vents" ont été levées.
- Les pluies, apportées par la tempête Nils, se sont affaiblies, mais restent "durables" et sont "localement soutenues" stagnantes. Elles sont attendues dans le golfe du Morbihan, vers le Val de Loire et doivent s’étirer jusqu’au Centre, en Île-de-France et en Champagne.
- Avec la saturation des sols, ces pluies augmentent les risques de crues persistent ce vendredi. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont encore en vigilance rouge "crues" ce vendredi et doivent le rester au moins jusqu'à samedi selon Météo France. 19 autres départements allant du sud de la Bretagne au Pyrénées sont en alerte orange "crues".
- Si la tempête Nils s'évacue vers l'Est, elle touche encore les massif alpin ce vendredi. La vigilance orange "avalanches" est active dans les Hautes-Alpes, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, mais devrait être levée à 10 heures. Une activité "avalancheuse" remarquable a encore observée dans la nuit de jeudi à vendredi, mais "avec la fin des chutes de neige vendredi en début de matinée, l'activité avalancheuse va progressivement baisser en intensité sur l'ensemble des massifs" prévoit Météo France.
- Les intempéries de la tempête Nils ont fait deux morts. Un chauffeur routier est décédé dans les Landes à cause de la chute d'un arbre et un homme est mort dans le Tarn-et-Garonne alors qu'il était dans son jardin a annoncé la porte-parole du gouvernement. Les dégâts causés par la tempête Nils sont encore visibles ce vendredi puisque 450 000 foyers sont privés d'électricité selon le dernier bilan d'Enedis réalisé ce matin à 6 heures. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.
08:17 - "L'eau est à 8,15 mètres" et de nouveaux pics sont attendus en Gironde et dans le Lot-et-Garonne
Si 22 départements sont en vigilance "crues", deux sont en alerte rouge : la Gironde et le Lot-et-Garonne. L'alerte maximale doit rester active toute la journée ce vendredi et même celle de samedi selon Météo France. "La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement" en raison de débordements dommageables en cours écrit Vigicrues dans son bulletin matinal. "Les niveaux vont encore augmenter, avec des débordements très importants ce vendredi, notamment sur les tronçons Garonne marmandaise et Garonne girondine". De nouveaux pics de crues sont par ailleurs attendus à Tonneins et à Marmande dans la nuit de vendredi à samedi. Pourtant, le niveau de l'eau et déjà haut par endroit comme à Langon en Gironde où "l'eau est à 8,15 mètres" et elle continue de monter de "3 à 5 centimètres par heure" indique le maire Jérôme Guillem interrogé par BFM.
08:04 - Une deuxième personne décédée dans la tempête Nils
Un homme est décédé dans le Tarn-et-Garonne pendant le passage de la tempête, il serait "sorti dans son jardin" et aurait "probablement monté sur une échelle" annonce ce vendredi 13 février la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur TF1. Il s'agit de la deuxième victime décédée. Hier, un chauffeur routier est décédé dans les Landes après qu'une branche a traversé son pare-brise.
08:00 - Encore 2 vigilances rouges et 23 alertes orange actives ce vendredi
La tempête Nils quitte la France ce vendredi, mais Météo France maintient plusieurs vigilances ce vendredi. Deux alertes rouges sont encore actives pour "crues" en Gironde et dans le Lot-et-Garonne et doivent rester actives jusqu'à samedi au moins. 23 autres départements sont en vigilance orange : 19 territoires allant du sud de la Bretagne aux Pyrénées le sont pour les risques de crues et 4 départements alpins sont en alerte pour les risques d'avanlanche.
12/02/26 - 23:29 - Des habitants évacués dans le Lot-et-Garonne à cause de la crue
FIN DU DIRECT - À Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, la situation est telle ce jeudi soir que des habitants ont dû être évacués. La Garonne est en crue. Elle a atteint les 9,08 mètres. Les images sont spectaculaires :
???? De l'eau à perte de vue ! Photo prise à Tonneins dans le Lot-et-Garonne où la crue de la Garonne est majeure. Sa côte atteint 9,08 mètres ce jeudi soir. Des habitants ont été évacués. (© Luis Madeiras) pic.twitter.com/ddIzDGe0y0— Météo Express (@MeteoExpress) February 12, 2026
12/02/26 - 22:49 - Des rafales jusqu'à 171 km/h enregistrées en Corse
Le vent souffle encore sur l'île de Beauté jeudi soir. Au cours des dernières heures, relève Météo-France, des rafales proches de 80 à 90km/h ont été recensées à l'intérieur des terres, jusqu'à 116 km/h à l'aéroport de Bastia. Sur l'extrême sud de l'île de Beauté, des rafales atteignant les 100 à 120 km/h, et même 137 km/h à Conca, ont été relevées, tandis que sur le Cap Corse 130 à 160 km/h et jusqu'à 171 km/h à Sagro ont été enregistrés.
12/02/26 - 22:12 - L'alerte orange au vent levée à l'aube vendredi
Désormais, seule la Corse est encore en alerte orange pour vent. Une vigilance qui va perdurer jusqu'à vendredi très tôt. Selon le dernier bulletin météo, la vigilance devrait être levée vers 4 heures du matin ce 13 février.
12/02/26 - 21:34 - Quelles évolutions prévues ces prochaines heures en Corse ?
La tempête Nils continue de frapper la Corse ce jeudi soir. De violentes rafales sont au programme. Elles atteignent souvent "90 à 110 km/h sur une grande partie de l'île avec localement des pointes jusqu'à 130 à 140 km/h, voire 150 km/h entre Porto-Vecchio et Conca", détaille Météo-France. Sur les caps exposés, entre 120 et 140 km/h, voire même potentiellement jusqu'à 160 km/h du côté du Cap Corse sont attendus dans les heures qui viennent. L'ouest de l'île de Beauté devrait en revanche être moins affecté, avec toutefois quand même des rafales de 70-90 km/h, voire 110 km/h localement.
12/02/26 - 20:32 - L'image spectaculaire de la crue de la Garonne
Sur X Météo-Express publie la photo d'un internaute prise sur la commune de Saint-Léger, dans le Lot-et-Garonne. On peut constater l'ampleur de la crue qui impacte ce jeudi 12 février la Garonne.
???? Photo impressionnante de la crue de la Garonne depuis la commune de Saint-Léger dans le Lot-et-Garonne. Le pic est en cours dans ce secteur. (© Geoffrey Bigey) pic.twitter.com/ZaxjS8ao7g— Météo Express (@MeteoExpress) February 12, 2026
12/02/26 - 19:43 - Encore 550 000 clients privés d'électricité à cause de la tempête Nils
Au micro de franceinfo jeudi en fin de journée, le directeur technique d'Enedis, Hervé Champenois, a rapporté que 550 000 clients étaient toujours privés d'électricité, alors que 350 000 foyers avaient déjà pu être réalimentés par les techniciens sur le pont pour faire face à la tempête Nils. L'objectif d'Enedis ce jeudi était de "réalimenter 50% des foyers qui étaient privés [d'électricité] ce matin grâce à la mobilisation de 3 000 personnes", a-t-il précisé.
12/02/26 - 19:08 - Les écoles de l'Aude rouvriront ce vendredi
Les écoles de l'Aude sont restées fermées ce jeudi en raison du passage de la tempête Nils. Le département qui a été en alerte rouge puis orange pour le vent ce jeudi et désormais en vigilance jaune, un niveau d'alerte qui permet à la préfecture d'annoncer dans un communiqué que tous les établissements scolaires et les lieux d'accueil de mineurs rouvriront ce vendredi. La préfecture précise que cela concerne "les établissements d'enseignement publics et privés de tout le département, incluant les crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et agricoles". Elle appelle cependant à la prudence sur les routes, prévenant que plusieurs axes pourraient être encore difficilement praticables.
La vigilance rouge est rarement activée. Elle correspond à "des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle". Les pouvoirs publics donnent alors souvent des consignes de sécurité pour de telles situations. Coupures d'électricité, dégâts sur les habitations et la végétation, circulation routière difficile, trafic des transports en commun, aérien et maritime perturbés, inondations... Les risques sont nombreux. Il est alors conseillé de limiter ses déplacements et de bien suivre les prévisions.
Il s'agit de la troisième tempête hivernale de la saison sur la France après Benjamin en octobre 2025 et Goretti en janvier 2026. Elle a été particulièrement remarquable sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Les rafales sont les plus importantes depuis la tempête de référence Klaus (2009) où le vent avait atteint des valeurs inédites sur le sud-ouest et le Roussillon (159 km/h à Narbonne, 184 km/h à Perpignan).