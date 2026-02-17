Inondations en France : alerte rouge pour une "crue généralisée", 14 départements en vigilance... Les prévisions
Trois vigilances rouges "crues" sont toujours en cours ce mardi 17 février et 11 autres départements sont placés en alerte orange. Vigicrue parle d'un épisode de "crue généralisée" qui va durer encore plusieurs jours.
- Les crues se poursuivent en France ce mardi 17 février 2026 et entraînent ou aggravent les inondations. La Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont maintenus en vigilance rouge "crues". 11 autres départements de la moitié ouest du pays sont placés en vigilance orange.
- En Gironde et dans le Lot-et-Garonne, en vigilance rouge depuis le 12 février, c'est la Garonne marmandaise et girondine qui est particulièrement surveillée avec des niveaux évalué à plus de 9 et 10 mètres. D'autant que la crue n'est pas encore terminée selon l'agence Vigicrue. Dans le Maine-et-Loire, c'est la confluence de plusieurs cours d'eau qui inquiète.
- Les crues vont durer encore plusieurs jours prévient Vigicrues. Et même là où la décrue est amorcée, comme en Charente, elle va être très lente et risque d'être interrompue si de nouvelles perturbations ou précipitations interviennent dans ce contexte de sols déjà gorgés d'eau.
- L'état de catastrophe naturelle va être reconnu "à la fin de l'épisode" de crues en raison des inondations a annoncé le ministère de la Transition écologique.
10:25 - Des "débordements majeurs" à partir de cet après-midi dans le Maine-et-Loire et jusqu'à demain
Dans le Maine-et-Loire, "des débordements majeurs" doivent être observés "à partir de mardi après-midi sur la Maine dans le secteur d'Angers (Basses Vallées Angevines) et dans la nuit de mardi à mercredi sur la Loire dans le secteur des Ponts-de-Cé (Loire Saumuroise)" prévient Vigicrues dans son dernier bulletin. Les niveaux de l'eau "devraient continuer à monter dans la journée de mercredi" ajoute-t-elle.
09:50 - Plus de 150 cours d'eau en vigilance, dont 26 en orange ou en rouge
Sur les 330 cours d'eau surveillés en France, 153 sont actuellement en surveillance : 4 en rouge, 22 en orange et 127 en jaune. Des chiffres qui confirment la situation de "crue généralisée" en France. Mais au début du week-end, il y en avait 174 a fait savoir Lucie Chadourne-Facon sur Franceinfo. Un nombre record après les crues de février 2021 lors desquelles 171 cours d'eau étaient en vigilance. "On n'a jamais été dans une situation avec autant de tronçons de cours d'eau en vigilance en même temps depuis la création du service, il y a vingt ans", a-t-elle insisté sur Franceinfo. Sur RTL, la directrice de l'agence Vigicrues a souligné que cela fait "trente-et-un jours que l'on est sans discontinuer en vigilance orange ou rouge sur un point du territoire".
09:28 - Le niveau de la Garonne remonte, "la crue n'est pas finie" prévient Vigicrues
Dans le sud-ouest du pays, notamment en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, "la crue n'est pas finie, elle va durer encore quelques jours puisque les pluies continuent à tomber et viennent alimenter la crue de la Garonne qui est en cours", indique Jean-Marie Coulomb, adjoint opérationnel de Vigicrues, sur Franceinfo. "Dans les prochaines heures, nous allons avoir une remontée du niveau de la Garonne, à Tonneins puis à Marmande et à La Réole", ajoute-t-il pour justifier le maintien en vigilance rouge.
08:00 - Des "rebonds" en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, des "débordements majeurs" dans le Maine-et-Loire
La Garonne est sortie de son lit et a provoqué des inondations entre le nord d'Agen (Lot-et-Garonne) et le sud de Bordeaux (Gironde), d'où l'activation de la vigilance rouge, laquelle est en place depuis le 12 février. Le fleuve a entamé "une très légère et lente décrue" depuis lundi, mais il risque de connaître "des rebonds" ces prochains jours selon les autorités. L'agence Vigicrues confirme cette mise en garde. Dans le Maine-et-Loire, les alentours d'Angers et des basses vallées devraient connaître des "débordements majeurs" de la Maine ce mardi prévient Vigicrues.
07:54 - Encore 14 départements en vigilance "crue", dont trois en alerte rouge
Météo France maintient la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire en vigilance rouge "crue" ce mardi 17 février, elle place aussi 11 autres départements en vigilance orange : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.
16/02/26 - 23:16 - Fin de la vigilance pluie-inondation dans les Pyrénées
FIN DU DIRECT - Des Pyrénées-Atlantiques à l'Aude, plusieurs départements étaient placés en alerte pluie-inondation ce lundi. Une vigilance orange qui a finalement été levée vers 22 heures. Désormais, seules les alertes pour crues (orange et rouge) se poursuivent, ainsi que l'alerte orange pour avalanches dans trois départements des Alpes.
Depuis le 9 février, plusieurs perturbations traversent successivement la France. Après avoir gorgé les sols d'eau, les précipitations entraînent des crues et même des inondations. L'agence Vigicrue évoque un "épisode de crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national". Les départements de la façade ouest du pays sont particulièrement touchés, notamment en Gironde ou dans le Lot-et-Garonne, placés en vigilance rouge "crues" depuis le jeudi 12 février.