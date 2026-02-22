Vigilance météo inondations : quels départements sont toujours en alerte rouge et orange ? La date de la décrue attendue
Plusieurs départements sont toujours placés en vigilance rouge et orange face aux crues dans l'ouest de la France. Le point sur les territoires concernés.
- Plusieurs territoires en alerte maximale face aux crues. Trois départements, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime, sont en vigilance rouge, ce dimanche 22 février. Huit autres, dont la Gironde et le Lot-et-Garonne, sont en alerte orange. L'Indre-et-Loire est repassé en jaune.
- Des débordements majeurs sont en cours sur la Charente aval, la Sarthe, la Maine et la Loire, selon les informations Vigicrues, dimanche 22 février. Des débordements, allant d'un niveau important à majeur, risquent également de se produire dans les prochaines heures, d'après l'institut de surveillance des cours d'eau.
- Plus de 1 700 personnes ont été évacuées depuis le début de l'épisode de crues, selon un dernier bilan de Matignon. Présent ce samedi au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron s'est adressé aux sinistrés. "Le gouvernement est mobilisé, on est à leur côté", a affirmé le chef de l'État. En milieu de semaine, Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces. Le Premier ministre a évoqué le lancement des "procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle" et une "indemnisation au plus vite".
10:00 - La liste des départements en vigilance orange, l'alerte levée en Indre-et-Loire
Le département de l'Indre-et-Loire n'est plus en alerte orange, ce dimanche 22 février. Il a basculé en vigilance jaune. Mais huit départements sont toujours en alerte orange ce dimanche 22 février. Voici la liste des départements concernés : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe, la Vendée, la Charente, la Gironde, le Lot-et-Garonne et les Landes.
09:34 - Trois départements maintenus en vigilance rouge
La situation est toujours préoccupante dans l'ouest de la France. La Gironde et le Lot-et-Garonne ont été pendant plusieurs jours, notamment au moment du passage de la tempête Nils, en alerte maximale. Ce dimanche 22 février, trois départements sont toujours en alerte orange : le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime.
Après les tempêtes Nils et Oriana, c'est une profonde dépression nommée Pedro qui a touché la France, ramenant pluie et vent notamment dans l'ouest et le sud-est. Cette tempête a aggravé le risque de crues qui persiste et peut durer encore plusieurs jours.