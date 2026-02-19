Du "parasitisme" ! Lindt épinglé et condamné à une lourde amende, qu'est-il reproché aux chocolats ?

Lindt, le célèbre groupe chocolatier suisse a été condamné à une très lourde amende.

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de records de consommation pour les chocolatiers. Pour Lindt & Sprüngli, l'exercice 2025 s'est conclu sur une note magistrale avec un chiffre d'affaires atteignant 5,6 milliards d'euros. Cependant, cette période de célébration pour le groupe est entachée par une décision de justice bien contrariante. Comme l'indique l'AFP, le groupe a été condamné à verser une amende de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au Comité des Champs-Élysées, l'organisme chargé de la promotion et du rayonnement international de la célèbre avenue parisienne.

Le litige repose sur une nuance subtile du droit de la propriété intellectuelle. Si Lindt possède bien les droits sur le nom "Champs-Élysées" pour ses assortiments de chocolats depuis de nombreuses années, ce droit ne s'étend pas à l'image des décorations de l'avenue. Le Comité a contesté la diffusion de publicités télévisées mettant en scène des illuminations présentant une ressemblance frappante avec les installations réelles utilisées entre 2014 et 2017.

© 123rf

Si la marque suisse avait bien déposée le nom "Champs Elysées" sur ses boites de chocolats, il y a plusieurs années, il n'avait pas les droits de recourir à des visuels renvoyant à l'allée de luxe. Le comité conteste, en effet, la diffusion d'une publicité télévisée dans laquelle représentant des illuminations "avec un aspect réel" et "présentant des ressemblances" avec les installations lumineuses des années 2014-2017, selon Le Parisien.

Lindt a, par conséquent, été assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en "en contrefaçon des droits d'auteur" de la version scintillante des illuminations des Champs-Élysées et "subsidiairement pour parasitisme".

Ce qui semble principalement avoir poussé le comité à entamer une action en justice est l'important investissement qu'il a mené pour les décorations de fin d'année de l'avenue. Pour l'édition 2018, les illuminations ont couté pas moins d'1 million d'euros. Ces campagnes génèrent des revenus ainsi que des partenariats pour le comité. Selon ce dernier, Lindt aurait tenté de s'accaparer les bénéfices de la "version scintillante des illuminations des Champs - Elysées, sans verser d'argent en tirant "indument profit des efforts du comité.

La cour a souligné que la marque ne s'était pas contentée de représenter un monument historique appartenant au domaine public, mais avait mis en avant des éléments visuels liés à un événement éphémère et notoire protégé par le droit d'auteur. Pour l'heure, la direction de Lindt n'a pas encore réagi officiellement à cette condamnation, qui vient rappeler aux marques que même les plus belles avenues du monde ont un prix iconographique.