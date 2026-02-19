Un simple bouchon de liège dans le lave-vaisselle peut résoudre 3 problèmes - ce n'est pas qu'une question d'odeur

Le bouchon de liège ne sert pas que sur une bouteille. Il peut vous rendre bien des services à la maison, et surtout dans le lave-vaisselle.

On entend de plus en plus d'astuces pour la maison avec des bouchons de liège. Pour absorber les mauvaises odeurs du frigo, pour remplacer un allume-feu, pour conserver les fruits plus longtemps, pour faire des patins sous les pieds des chaises, et même pour fabriquer un dessous de plat...Décidément, le bouchon de liège peut vous rendre bien des services ! Mais saviez-vous qu'il peut aussi être très utile dans un lave-vaisselle ?

Tous ceux qui ont un lave-vaisselle le savent : c'est bien pratique, mais on a tous connu les plats encore sales après le lavage, les traces blanches sur les verres, les mauvaises odeurs ou encore les couverts ternis. Et si on vous disait qu'un simple geste d'une seconde pouvaient résoudre plusieurs des problèmes rencontrés avec un lave-vaisselle ?

© 123RF - deniskalinichenko

Pour cela, il vous suffit d'avoir un bouchon de liège en votre possession et de le glisser dans le panier à couverts. Vous verrez la différence dès le premier cycle de lavage. Voici trois bonnes raisons d'adopter ce réflexe malin.

C'est d'abord un bon allié pour combattre les mauvaises odeurs : cette première raison est la plus connue. Comme dans le frigo, le liège absorbe les mauvaises odeurs. Grâce à sa structure poreuse, il absorbe une partie de l'humidité stagnante responsable du développement des bactéries et des moisissures. Moins d'humidité signifie donc moins d'odeurs désagréables. Adieu également les verres blanchis au lavage : le bouchon de liège limite l'apparition des traces blanches dues au lavage. Il aide à avoir des couverts moins ternes.

Ces deux dernières raisons sont moins connues, et pourtant bien utiles. En effet, ce que l'on sait moins, c'est que le liège peut également contribuer à limiter les dépôts de calcaire. Sa texture absorbe une partie du calcaire présent dans l'eau au cours du cycle de lavage. Le résultat : des verres brillants et des couverts moins ternes.

Cette petite astuce digne de McGyver ou des rois du système D est même pronée par un roi du ménage, la société Shiva. L'expert nous explique même pourquoi ça marche, tout simplement "parce que le liège absorbe une partie du calcaire et des mauvaises odeurs pendant le cycle". Shiva ajoute une petite astuce de pro en plus : "pensez à changer le bouchon tous les 3 à 4 lavages pour une efficacité optimale", précise-t-elle.

Même s'il ne remplace pas un entretien régulier ou un produit anticalcaire, le bouchon agit comme un petit régulateur naturel et vous aide à garder un lave-vaisselle propre et sain. Sur le long terme, votre appareil sera plus performant et votre vaisselle plus brillante. Il n y a plus qu'à essayer !