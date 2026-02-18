Faites attention à ce petit symbole sur votre smartphone : tant qu'il est affiché, votre batterie se vide automatiquement

De nombreux symboles qui peuvent paraitre sans importance ont un impact non négligeable sur l'autonomie de votre téléphone.

Vous avez souvent l'impression que votre téléphone rend l'âme un peu trop vite ? Cela peut s'expliquer de multiples façons : si les téléphones perdent en performances avec les années, beaucoup de leurs possesseurs multiplient les mauvaises habitudes. C'est notamment le cas avec les symboles qui s'affichent sur l'écran des téléphones. Si certains sont assez équivoques (4G, 5G, Wi-Fi...) d'autres sont moins reconnus.

Mal connaître son téléphone peut cependant avoir des conséquences négatives sur la bonne santé de votre appareil. Récemment, plusieurs internautes se sont interrogés sur quelques-uns de ces petits symboles et leur fonction. L'un d'eux, souvent affiché sur certains appareils, a notamment un gros impact sur la batterie de votre téléphone portable.

Un téléphone portable dispose de multiples connexions différentes, susceptibles d'impacter les performances de votre appareil. Si l'on pense forcément à la 5G, le Bluetooth et le Wi-Fi, il faut également savoir que le partage de connexion peut s'avérer désastreux pour la bonne santé d'un téléphone portable.

Le partage de connexion peut prendre plusieurs formes sur votre écran. Sur plusieurs appareils Android comme Samsung, il s'agit de petits cercles s'entourant les uns et les autres. Un symbole qui fait forcément penser à celui du Wi-Fi, et pour cause : une fois ce symbole actif, votre téléphone agit comme une vraie box internet pour distribuer du Wi-Fi.

Hélas, beaucoup de possesseurs de smartphones utilisent cette option et oublient de la désactiver. La laisser allumée en permanence sollicite énormément votre appareil qui va sans arrêt scanner les alentours à la recherche d'objets qui peuvent s'y connecter. Il est donc plus que recommandé de désactiver ce paramètre quand il n'est pas utile, en vous rendant dans "Partage de connexion" dans l'application "Paramètres" de votre téléphone. On vous aura prévenu.