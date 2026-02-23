Violences au Mexique : "Restez confinés !", des scènes de guérillas poussent la France à un appel inédit

Après la mort d'"El Mencho" au Mexique, dernier des grands parrains de la drogue depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, le Quai d'Orsay appelle les ressortissants français de l'Etat de Jalisco à "rester confinés".

Le chaos au Mexique. Des troubles ont éclaté ce dimanche 22 février 2026 après la mort du chef de l'un des plus gros cartels de la drogue lors d'une opération militaire. Des compagnies aériennes nord-américaines ont annulé des dizaines de vols vers plusieurs villes mexicaines. "Nous devons rester informés et calmes", a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur le réseau X, après que des hommes armés ont bloqué plusieurs routes et incendié des commerces dans les Etats de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla et Sinaloa.

En effet, l'armée mexicaine a abattu Nemesio Oseguera, dit El Mencho, chef du Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), comme l'ont indiqué plusieurs médias locaux. La mort d'Oseguera, pour la capture duquel les Etats-Unis offraient jusqu'à 15 millions de dollars, a été annoncée par les journaux El Universal et Reforma, ainsi que par la chaîne Televisa. Plus tôt, des hommes armés avaient bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers de l'Etat de Jalisco (ouest), en réaction à une opération des forces fédérales dans la région.

El Mencho était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán alias "El Chapo" et "Mayo" Zambada, incarcérés aux Etats-Unis. Justement, les USA offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture. Christopher Landau, sous-secrétaire d'Etat américain, a qualifié la mort du narcotrafiquant de "grande victoire pour le Mexique, les Etats-Unis, l'Amérique latine et le monde entier".

Les Français invités à "limiter tout déplacement non essentiel"

Face à cette situation historique et aux risques encourus par les citoyens français sur place, le ministère des Affaires étrangères appelle les ressortissants français habitant l'Etat de Jalisco à "rester confinés" en raison "des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules" dans une note publique disponible sur France Diplomatie.

"Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l'Etat du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa). Il est demandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, se trouvant dans cet Etat de faire preuve de la plus grande prudence et de rester confinés pendant la durée de ces opérations", peut-on lire.

D'autres incidents ayant été signalés dans les Etats du Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes et Tamaulipas, le Quai d'Orsay demande aux ressortissants français se trouvant dans ces zones d'éviter "strictement les zones d'intervention des forces de l'ordre", de "rester vigilant et attentif à son environnement", de "se mettre à l'abri et limiter tout déplacement non essentiel", de "suivre attentivement les informations diffusées par les médias locaux fiables", de "se conformer aux instructions des autorités fédérales et locales et, en cas d'urgence, appeler le 911" et enfin d'informer "régulièrement ses proches de sa localisation et de sa situation (téléphone, message ou via les réseaux sociaux)", conclut la note. Les Etats-Unis ont aussi appelé leurs concitoyens présents au Mexique à "se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre".