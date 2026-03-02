Le pays le plus propre de la planète n'a pas de poubelles dans les rues

Ce pays est le plus propre du monde et pourtant aucune poubelle n'arpente ses rues. Quel est son secret ?

Un visiteur étranger fraîchement débarqué n'en croirait pas ses yeux. Au fil des balades, le touriste s'émerveille de la pureté intacte des rues, des transports en commun et des parcs. Trottoirs impeccables, mobilier urbain soigné, espaces verts sans le moindre détritus : le décor est planté. Pourtant, un détail frappe rapidement l'esprit : l'absence totale de poubelle. Dans les artères des grandes villes, les conteneurs publics sont quasiment inexistants.

Si vous avez des déchets à jeter, une seule règle prévaut : gardez-les avec vous jusqu'à votre retour au domicile. Il est d'ailleurs d'usage de toujours avoir sur soi un petit sac plastique pour stocker ses résidus en attendant de trouver un point de collecte privé ou de rentrer chez soi. Où sommes-nous ? Au Japon évidemment, qui jouit depuis longtemps d'une réputation d'excellence en matière de propreté. Véritable modèle mondial en la matière, l'archipel a instauré un système radicalement différent du nôtre pour préserver son espace public.

© 123RF

Le gouvernement japonais a progressivement supprimé les réceptacles publics pour des raisons d'organisation urbaine et de sécurité (notamment suite aux attentats au gaz sarin en 1995, qui avaient utilisé les poubelles comme cachettes). Comme l'explique le média Portal 6, les autorités ont incité la population à faire preuve d'une "responsabilité individuelle" totale, rendant chaque citoyen comptable de ses propres déchets.

Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les racines culturelles du pays du Soleil-Levant. La coutume locale impose un fort sens du devoir collectif : on fait passer l'intérêt commun avant son confort personnel. Un exemple frappant ? Manger en marchant est très mal vu au Japon. La norme sociale veut que l'on s'arrête pour consommer son repas ou sa boisson avant de reprendre son chemin. Cette habitude limite drastiquement la production de déchets volatils dans la rue.

"Les Japonais ont intégré cette contrainte comme une forme de responsabilité individuelle", explique Chris McMorran, professeur d'études japonaises à l'Université nationale de Singapour, dans les colonnes de Géo. Cette rigueur peut s'avérer déroutante pour les touristes. Si la discipline semble naturelle pour les locaux, elle est également soutenue par un cadre strict. Le non-respect de l'environnement est lourdement sanctionné.

Les réglementations locales prévoient des amendes salées pour l'élimination incorrecte des ordures. Dans les grandes agglomérations, un arsenal de caméras de surveillance et d'agents publics veille au grain. Au Japon, la propreté n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un contrat social que chacun, résident comme visiteur, est tenu d'honorer.